EBYÜ öncülüğünde yürütülecek projeyle öğrenciler Fen Bilimleri dersinde başarıyı elde edecek

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek İlhan Beyaztaş yürütücülüğünde hazırlanan “Would You Mind-Set?” isimli Erasmus + projesi Türkiye Ulusal Ajansı’ndan kabul alarak büyük bir başarıya imza attı. Kabul edilen projeyle öğrenciler Fen Bilimleri derslerinde başarıyı elde edecek.

“BU PROJEYLE ÖĞRENCİLERİMİZ FEN BİLİMLERİ DERSİNDEN ARTIK KORKMAYACAKLAR”

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek İlhan Beyaztaş, kabul edilen ve 250 bin euroluk bütçeli proje hakkında bilgiler vererek ilerleyen süreçte öğrencilerin Fen Bilimleri dersine ilgilerinin artacağını belirtti. Beyaztaş İHA muhabirine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Projemiz, 147 başvuru arasından seçilen 7 projeden birisi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi çerçevesinde kazanılan ilk proje. 250 bin euroluk bir bütçeye sahip. Projemizde, Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Erzincan MEB, ve bizimle birlikte 5 ortak var. Ayrıca yurt dışından da İtalya, İspanya, Finlandiya’dan 3 ortağımız var. Toplamda 8 ortakla yürüttüğümüz bir çalışma. Çalışma çerçevesinde biz özellikle ortaokul öğrencilerinin Fen Bilimleri dersinde ki başarılarını artırmayı hedefledik. Bunu gerçekleştirmek için de projemizin başı olan ‘Would You Mind-Set?’ başlığı altında çocukların zekayı algılayış özellikleri üzerinde ki olumlu ya da olumsuz özelliklerini belirleyip, özellikle olumsuz algılamaları olan öğrencilerin yaklaşımlarını değiştirmeyi ve aynı zamanda özellikle başarıya ulaşma noktalarında izlemeleri gereken yolları oluşturmayı hedefledik. Bunun için 1 yıllık bir hazırlık sürecimiz olacak 8 ortakla birlikte. Ayarlamalar yapıldıktan sonra Erzincan’da Fen Bilimleri dersine giren 10 öğretmeni eğiteceğiz. Eğittiğimiz bu öğretmenlerin sınıfları üzerinden en az 300 öğrenciye ulaşmayı planlıyoruz ve bu öğrencilere yaklaşık 2 ay bir eğitim vereceğiz. Bu çocukların zekayı daha doğru algılamaları konusunda çalışmalar yapacağız. Doğru hedef koyma, çaba nasıl harcanır? nasıl ders çalışılır? hedefe nasıl ulaşılır? başarıya nasıl ulaşılır? hata yapmanın zevkine nasıl varılır? hatalardan nasıl dönülür? şeklinde çalışmalarımız olacak. Sonunda biz bunları değerlendireceğiz. Değerlendirme sonucundan sonra bir sonra ki dönemde bunu yaygınlaştırma çalışmaları yapacağız. Bu çalışmalar yalnızca Erzincan’da olmayacak. Ankara’da, Van’da da olacak. Her zaman yurt dışı ortaklarımız İtalya, İspanya ve Finlandiya’da bu çalışmaları yürütecek. Bu projeyle öğrencilerimiz fen derslerinden artık korkmayacaklar, başarı onların elinde artık”

