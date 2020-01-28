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EBYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nalcıoğlu, rektör yardımcılığı görevinden alındı

ERZİNCAN HABERLERİ  | 28.01.2020 15:06 | Son Güncelleme

Fenerbahçe taraftarı olarak kendi sosyal medya hesabından TFF’yi eleştiren Trabzon’un Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a yönelik hakaretlerle dolu paylaşımda bulunan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektör Yardımcısı Prof.

EBYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nalcıoğlu, rektör yardımcılığı görevinden alındı

Fenerbahçe taraftarı olarak kendi sosyal medya hesabından TFF’yi eleştiren Trabzon’un Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’a yönelik hakaretlerle dolu paylaşımda bulunan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Uğur Nalcıoğlu, hakkında üniversite yönetimi tarafından idari işlem başlatılarak rektör yardımcılığı görevinden alındı.
Trabzonspor ve Trabzonluları öfkelendiren paylaşım üzerine Karadeniz’de ki birçok yerel gazete konuyla ilgili “Haddini bil profesör!” başlığını kullanmıştı. Artan tepkiler üzerine Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapılarak Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Uğur Nalcıoğlu, hakkında idari işlem başlatıldığı belirtildi.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent imzasıyla yapılan açıklamada, “Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Uğur Nalcıoğlu, sosyal medya hesabından, Yomra Belediye Başkanı Sayın Mustafa Bıyık hakkında yazmış olduğu talihsiz mesajı teessür ile öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisinin de pişmanlık duyduğu, bu düşüncelere hiçbir şekilde katılmıyoruz. İlgili hakkında idari işlemler başlatılmış olup olaya gerekli hassasiyet gösterilmektedir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.” denildi.
Açıklamanın ardından bugün de Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Uğur Nalcıoğlu’nun rektör yardımcılığı görevinden alındığı öğrenildi.
Prof. Dr. Nalcıoğlu’nun fotoğrafı ve rektör yardımcılığı unvan bilgileri üniversitenin resmi web sitesinden kaldırıldı.
Sitede rektör yardımcısı olarak Prof. Dr. Ergün Kutlusoy ve Prof. Dr. Adnan Özel kaldı.

EBYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nalcıoğlu, rektör yardımcılığı görevinden alındı

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