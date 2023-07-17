EBYÜ tarafından “15 Temmuz Milli İrade Paneli” düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü amacıyla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından düzenlenen panele Erzincan Cumhuriyet Başsavcı Vekili İrfan Alper, Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük ve Prof. Dr. Çağrı Çırak, şehit yakınları ve dinleyiciler katıldı.

EBYÜ öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ayhan Döner, Prof. Dr. Mücahit Kağan ve Doç. Dr. Yusuf Ziya Keskin tarafından hazırlanan panelde 15 Temmuz sürecinin hukuki, sosyal ve siyasi boyutları ele alındı. Rektör Levent, demokrasiye ve milli iradeye karşı hain girişimlerin bir daha yaşanmaması adına bu tür olayların bilimsel olarak her açıdan incelenmesinin ve tartışılmasının üniversitelerin başlıca görevleri arasında yer alması gerektiğini ifade etti.



