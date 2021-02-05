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EBYÜ, “YÖK-Anadolu Projesi”nde Hacettepe ve Erciyes Üniversitesi ile eşleştirildi

05.02.2021 13:55 | Son Güncelleme:
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hayata geçirilen “YÖK-Anadolu Projesi”nin tanıtım toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hayata geçirilen “YÖK-Anadolu Projesi”nin tanıtım toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Anadolu’daki yeni gelişen 15 genç üniversitenin, 12 kıdemli üniversite ile eşleştirildiği proje kapsamında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ), Hacettepe ve Erciyes Üniversitesi ile eşleştirildi.
YÖK Anadolu Projesi adıyla başlatılan ve Anadolu’daki yeni kurulan veya gelişmekte olan genç üniversitelerin, belirlenen bazı alanlarda gelişiminin diğer üniversitelerce desteklenmesi amacıyla başlatılan Anadolu Projesinin tanıtım toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın konuşmaları ile başlayan tanıtım programına ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ın yanı sıra 12 kıdemli ve 15 genç üniversite rektörü ile akademisyenler katıldı.
2006 yılından sonra kurulan 15 genç üniversitenin, 2006 yılından önce kurulan ve araştırma alt yapısı bakımından daha gelişmiş 12 kıdemli üniversite ile eşleştirme yapıldığı projede EBYÜ “Genç Üniversite” olarak tıp, eczacılık, bilgisayar mühendisliği, diş hekimliği, uçak bakımı ve donanımı alanlarında Hacettepe Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi ile eşleştirildi. Böylece EBYÜ’nün bu alanlarında eğitim gören öğrencileri, eşleştirildikleri kıdemli üniversitelerden ders alabilecekler.

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