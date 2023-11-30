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EBYÜ’de “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” etkinliği düzenlendi

30.11.2023 08:10 | Son Güncelleme:
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle EBYÜ Engelli Öğrenci Birimi, EBYÜ Kayak Kulübü, EBYÜ Evliya Çelebi Seyahat Turizm ve Gastronomi Kulübü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenlendi.

EBYÜ’de “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” etkinliği düzenlendi

Yalnızbağ Yerleşkesi Spor Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte engelli öğrenciler ve Milli Eğitime bağlı özel eğitim okullarından katılan öğrenciler spor tırmanış, futbol, voleybol ve bocce gibi spor faaliyetleri yaptı.

Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Cemalettin Budak ve Turizm Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Necibe Şen nezaretinde kulüp öğrencileri tarafından gerçekleşen programda Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü Prof. Dr. Papatya Karakurt da Dünya Engelliler Günü konuşması yaparak engelin gönülde olmaması temennisinde bulundu.

Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Engelli Öğrenci Birim Koordinatörü Prof. Dr. Papatya Karakurt, Spor Bilimleri Fakültesi Prof. Dr. Mergül Çolak, Öğretim Üyeleri ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü personeli katıldı.

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