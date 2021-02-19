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EBYÜ’de fiziki alt yapı ve yeni eğitim binalarının yapım çalışmaları devam ediyor

19.02.2021 22:46 | Son Güncelleme:
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Yalnızbağ yerleşkesinde fiziki alt yapı ve yeni eğitim binalarının yapım çalışmaları devam ediyor.Birçok bölüm ve programla gelişme ivmesini artıran EBYÜ bünyesine kattığı yeni birimlerle büyümesini sürdürüyor.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Yalnızbağ yerleşkesinde fiziki alt yapı ve yeni eğitim binalarının yapım çalışmaları devam ediyor.
Birçok bölüm ve programla gelişme ivmesini artıran EBYÜ bünyesine kattığı yeni birimlerle büyümesini sürdürüyor. 2008 yılında temelleri atılan ve 2012 yılında hizmet vermeye başlayan Yalnızbağ yerleşkesinde fiziki alt yapı ve yeni eğitim binalarının yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Bu bağlamda Mühendislik Fakültesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, kütüphane ve müze binalarının 2021 yılı içerisinde hizmete açılması beklenirken, Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu ve antrenman salonları binası, Sivil Havacılık Yüksekokulu ek binası, Yalnızbağ yerleşkesi çevre yolu, çevre duvarı ve alt yapı yapım işlerinin ise ilerleyen dönemlerde tamamlanarak hizmete hazır hale getirilmesi planlanıyor.

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