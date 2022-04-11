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  4. Ece Seçkin Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde! Taraftara üçlü çektirdi

Ece Seçkin Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde! Taraftara üçlü çektirdi

11.04.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarzıyla adından söz ettiren Ece Seçkin, Kadıköy'deki Fenerbahçe-Galatasaray derbisini tribünden takip etti. Ece Seçkin Kadıköy'de ise taraftarın arasına girdi ve üçlü çektirdi. Seçkin o anları da sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren EceSeçkin'in fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olduğu biliniyor. Geçtiğimiz günlerde sahneye sarı lacivert bir elbiseyle çıkan Seçkin Fenerbahçe-Galatasaray derbisini de kaçırmadı.

Ece Seçkin osyal medya hesabından "Bacağını kırmamız gereken şeytanlar var! Geldim, buradayım! Başarılar büyük Fenerbahçe!" paylaşımı yaptı.

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Ece Seçkin maçın ardından ise Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarının arasına girdi ve taraftara üçlü çektirdi. Seçkin o anları paylaşarak "Bunu hep yapmak istemiştim iyi ki Fenerbahçeliyim! Bugün Kadıköy sokaklarında sarılıp zıpladığımız herkese selam olsun sizleri çok seviyorum!" dedi.

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