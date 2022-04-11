Ece Seçkin Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde! Taraftara üçlü çektirdi

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren EceSeçkin'in fanatik bir Fenerbahçe taraftarı olduğu biliniyor. Geçtiğimiz günlerde sahneye sarı lacivert bir elbiseyle çıkan Seçkin Fenerbahçe-Galatasaray derbisini de kaçırmadı.

Ece Seçkin osyal medya hesabından "Bacağını kırmamız gereken şeytanlar var! Geldim, buradayım! Başarılar büyük Fenerbahçe!" paylaşımı yaptı.

Ece Seçkin maçın ardından ise Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarının arasına girdi ve taraftara üçlü çektirdi. Seçkin o anları paylaşarak "Bunu hep yapmak istemiştim iyi ki Fenerbahçeliyim! Bugün Kadıköy sokaklarında sarılıp zıpladığımız herkese selam olsun sizleri çok seviyorum!" dedi.



