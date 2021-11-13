Ece Seçkin, pozlarıyla New York sokaklarını ısıttı

Geçtiğimiz günlerde Bursa konseri sırasında sahnede giydiği süper mini elbisesi ile gündeme gelen şarkıcı Ece Seçkin, bu defa New York caddelerinde çekilen pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Bursa konserinden sonra soluğu New York'ta aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Geçtiğimiz eylül ayında pilot Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturan şarkıcı Ece Seçkin, New York'a gitti. Seçkin'in yayınladığı tatil fotoğraflarına beğeni yağdı.





