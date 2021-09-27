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Ece Seçkin sözünü tuttu! Gelinliği hediye etti

27.09.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

4 yıldır birlikte olduğu pilot Çağrı Terlemez ile 15 Eylül'de nikah masasına oturan Ece Seçkin, gelinliklerini hayranlarına hediye edeceğini söylemişti. Sözünü tutan ünlü şarkıcı, gelinliklerinden ilkini dün akşam İzmir konserinin ardından hayranına armağan etti.

Ece Seçkin sözünü tuttu! Gelinliği hediye etti

Popçu Ece Seçkin ile Çağrı Terlemez, pandemi nedeniyle erteledikleri düğünlerini geçtiğimiz hafta gerçekleştirmişti. Çift, Beykoz'daki bir mekanda hayatlarını birleştirmişti.

Seçkin, düğününden sonra hediye edeceğini açıkladığı gelinliklerinden ilkini dün akşam İzmir konserinin ardından hayranına armağan etti. Ünlü şarkıcı, sekiz hafta sonra dünyaevine girecek olan 25 yaşındaki Nurten adlı hayranıyla buluşma gününde duygusal anlar yaşadı.

"SANA ŞANS GETİRSİN"

Vücut ölçüleri olarak Ece Seçkin'i anımsatan ve gelinliği giydikten sonra aynadan gözlerini alamayan genç kız, mutluluğunu gizleyemedi.

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Ünlü şarkıcı ise heyecanını sosyal medya hesabından paylaştı. Seçkin, "Nurten bana haftalar önce ulaşmıştı. Hayalindeki gelinliği üstümde görünce çok heyecanlanmış. Vücut ölçülerini ve fotoğraflarını bana yolladı ve dün İzmir konserime geldi. Hakikaten bana bu kadar benzeyen bir gelin adayını görmek benim için de heyecan verici oldu. Güle güle giy Nurten. Bu gelinlik sana şans getirsin, hayatın boyunca mutlu ol. Diğer gelinliğim ise 15 Ekim’de İstanbul konserimde yeni gelin adayına gidecek. Konsere gelecekler bana yazsın ve fotoğraflarını yollamayı unutmasın" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Ece Seçkin
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