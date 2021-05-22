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Ece Seçkin sutyensiz fotoğraflarıyla olay oldu

22.05.2021 01:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adeyyo şarkısıyla çıkış yapan şarkıcı Ece Seçkin geçtiğimiz günlerde Yastık adında bir single yayınladı. Yeni single’ı için imaj değişikliğine giden Ece Seçkin, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla gündemde.

Ece Seçkin sutyensiz fotoğraflarıyla olay oldu

Ece Seçkin, müzik sektöründeki işleri dışında sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarla da gündemden düşmüyor. 29 yaşındaki şarkıcı Ece Seçkin, sosyal medya sayfasından iç çamaşırsız pembe kombinli pozlarını paylaştı. Seçkin’in bu fotoğrafı binlerce beğeni ve yorum aldı.

ECE SEÇKİN’İN HAYRANLARI YORUM YAĞDIRDI

Ece Seçkin’in sutyen takmamasına bazı takipçileri, “Ece bir şey giymeyi unutmuş” olarak yorumlandı.

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Öte yandan, uzun süredir pilot Çağrı Terlemez ile ilişki sürdüren Ece Seçkin, şimdilerde nikah masasına oturmak için gün sayıyor.

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Ece Seçkin, daha önce verdiği bir röportajda sevgilisiyle 2021'in Eylül ayında evleneceğini açıklamıştı.

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Ece Seçkin Instagram
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