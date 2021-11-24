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  4. Ece Üner'in canlı yayında zor anları! Gözyaşlarını tutamadı

Ece Üner'in canlı yayında zor anları! Gözyaşlarını tutamadı

24.11.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’de ekranlara gelen, sunuculuğunu deneyimli haberci Ece Üner'in yaptığı 'Ece Üner İle Susma' programına geçtiğimiz gün Sevgi Öğüt konuk oldu. Adliye çıkışı canlı yayına gelen Öğüt’ün sözleri sonrası stüdyoda duygusal anlar yaşandı.

'Ece Üner ile Susma' bu defa bir annenin feryadıyla yankılandı. Yağmur, henüz 20 yaşındayken erkek arkadaşı tarafından hayatı çalınan bir kadındı. Sevgilisi, Yağmur Önüt’ü av tüfeğiyle vurarak ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmış, Yargıtay davayı ‘olası kastla öldürme’ suçundan ceza verilmesi gerekçesiyle bozmuştu.

Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada mütalaa açıklandı. Savcı, sanık Egemen V.’nin 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Mahkeme heyeti, sanık avukatına mütalaaya karşı savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.

Adliye çıkışı soluğu 'Ece Üner ile Susma' programında alan acılı anne, Egemen'in tutuklanmamasına ve çıkan karara tepki gösterdi. "Kızımın kalbi kaç gram, yüreği kaç gram ben biliyorum" dedi.

"SİZİN HİÇ KIZINIZ ÖLDÜ MÜ?"

Stüdyo, verilen karara tepki gösteren annenin titreyen sesi ile yankılandı. Gözyaşlarına hakim olamayan Ece Üner, “Sizin hiç kızınız öldü mü?” diyerek tüm yetkililere çağrıda bulundu. Acılı anne ve Ece Üner, birbirlerine sarılarak dakikalarca ağladı.

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Ece Üner
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