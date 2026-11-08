Başkalarının Hayatı'nda dengeler altüst oldu! 7. bölümde neler olacak?

Yeni sezonun iddialı dizilerinden biri olan Başkalarının Hayatı dizisinde 6. bölümün son dakikalarında Sarp ve Erim’in kardeş olduğu gerçeğini bomba gibi masanın ortasına bırakan Hülya’nın stratejisini nasıl değiştireceği merak konusu olurken, 7. bölümden gelen ilk tanıtım tansiyonu yükseltti.
Başrollerini Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram ve Demirhan Demircioğlu’nun paylaştığı dizide Sarp ile Neslihan’ın Hülya’nın öngöremediği biçimde yakınlaşması Hülya’yı elindeki son kozu da oynamaya zorladı.
Tanıtımda Fikret’in havuz başında Neslihan’ı dinlediği görülüyor. Neslihan’ın boğulmaktan son anda kurtulması Fikret’in Hülya’ya olan duygularını etkileyip etkilemeyeceği merak konusu olurken, Başkalarının Hayatı’nda Sarp ve Erim de ortaya çıkan gerçekle yeni bir yol ayrımına gelecek gibi görünüyor.