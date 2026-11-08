Başkalarının Hayatı'nda dengeler altüst oldu! 7. bölümde neler olacak?

Yeni sezonun iddialı dizilerinden biri olan Başkalarının Hayatı dizisinde 6. bölümün son dakikalarında Sarp ve Erim’in kardeş olduğu gerçeğini bomba gibi masanın ortasına bırakan Hülya’nın stratejisini nasıl değiştireceği merak konusu olurken, 7. bölümden gelen ilk tanıtım tansiyonu yükseltti.

Başrollerini Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram ve Demirhan Demircioğlu’nun paylaştığı dizide Sarp ile Neslihan’ın Hülya’nın öngöremediği biçimde yakınlaşması Hülya’yı elindeki son kozu da oynamaya zorladı.

KAHVALTI SOFRASINDA ORTAYA ÇIKAN GERÇEKLER DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

bölümde yaşananların ardından evdeki soğuk savaşta rüzgâr Neslihan’ın tarafında eserken bölümün son dakikalarında kahvaltı sofrasına dökülen gerçekler senaryoda yeniden tansiyonun yükseleceğinin sinyallerini verdi.

7. BÖLÜM TANITIMI 1 MİLYONDAN FAZLA GÖRÜNTÜLENDİ

bölümün tanıtımında Neslihan Sarp’ın teklifiyle bavulunu alıp gidecekken Hülya’nın yaptığı hamle işleri çıkmaza sürükleyecek gibi görünüyor. Tansiyonun bir an olsun düşmediği dizide son yaşanan gelişmeler Fikret’in de aklını bulandırdı. Bu nedenle izleyici Fikret’in hangi tarafta yer alacağını da merak ediyor. Yorum yağmuruna tutulan yeni bölüm tanıtımı kısa sürede 1 milyondan fazla görüntülenme aldı.

FİKRET'İN KARARI MERAK KONUSU OLDU

Tanıtımda Fikret’in havuz başında Neslihan’ı dinlediği görülüyor. Neslihan’ın boğulmaktan son anda kurtulması Fikret’in Hülya’ya olan duygularını etkileyip etkilemeyeceği merak konusu olurken, Başkalarının Hayatı’nda Sarp ve Erim de ortaya çıkan gerçekle yeni bir yol ayrımına gelecek gibi görünüyor.