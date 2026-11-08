MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Başkalarının Hayatı'nda dengeler altüst oldu! 7. bölümde neler olacak?

Star TV'nin yeni sezon dizilerinden Başkalarının Hayatı'nda 6. bölümün sonunda Sarp ve Erim'in kardeş olduğunun ortaya çıkması dengeleri değiştirdi. Hülya'nın hamlesinin ardından gözler 7. bölüme çevrilirken, Neslihan ile Sarp'ın yakınlaşması ve Fikret'in nasıl bir tavır alacağı merak konusu oldu. Yeni bölüm tanıtımı kısa sürede 1 milyondan fazla görüntülenme aldı.

Başkalarının Hayatı'nda dengeler altüst oldu! 7. bölümde neler olacak?
Sariye Nur Dönmez

Yeni sezonun iddialı dizilerinden biri olan Başkalarının Hayatı dizisinde 6. bölümün son dakikalarında Sarp ve Erim’in kardeş olduğu gerçeğini bomba gibi masanın ortasına bırakan Hülya’nın stratejisini nasıl değiştireceği merak konusu olurken, 7. bölümden gelen ilk tanıtım tansiyonu yükseltti.

Başkalarının Hayatı nda dengeler altüst oldu! 7. bölümde neler olacak? 1

Başrollerini Eylül Lize Kandemir, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram ve Demirhan Demircioğlu’nun paylaştığı dizide Sarp ile Neslihan’ın Hülya’nın öngöremediği biçimde yakınlaşması Hülya’yı elindeki son kozu da oynamaya zorladı.

KAHVALTI SOFRASINDA ORTAYA ÇIKAN GERÇEKLER DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

  1. bölümde yaşananların ardından evdeki soğuk savaşta rüzgâr Neslihan’ın tarafında eserken bölümün son dakikalarında kahvaltı sofrasına dökülen gerçekler senaryoda yeniden tansiyonun yükseleceğinin sinyallerini verdi.

Başkalarının Hayatı nda dengeler altüst oldu! 7. bölümde neler olacak? 2

7. BÖLÜM TANITIMI 1 MİLYONDAN FAZLA GÖRÜNTÜLENDİ

  1. bölümün tanıtımında Neslihan Sarp’ın teklifiyle bavulunu alıp gidecekken Hülya’nın yaptığı hamle işleri çıkmaza sürükleyecek gibi görünüyor. Tansiyonun bir an olsun düşmediği dizide son yaşanan gelişmeler Fikret’in de aklını bulandırdı. Bu nedenle izleyici Fikret’in hangi tarafta yer alacağını da merak ediyor. Yorum yağmuruna tutulan yeni bölüm tanıtımı kısa sürede 1 milyondan fazla görüntülenme aldı.

FİKRET'İN KARARI MERAK KONUSU OLDU

Tanıtımda Fikret’in havuz başında Neslihan’ı dinlediği görülüyor. Neslihan’ın boğulmaktan son anda kurtulması Fikret’in Hülya’ya olan duygularını etkileyip etkilemeyeceği merak konusu olurken, Başkalarının Hayatı’nda Sarp ve Erim de ortaya çıkan gerçekle yeni bir yol ayrımına gelecek gibi görünüyor.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Melis Sezen'den olay yaratan paylaşım! Kamera arkası...Melis Sezen'den olay yaratan paylaşım! Kamera arkası...
Mehmet Günsür'den yıllar sonra gelen itiraf!Mehmet Günsür'den yıllar sonra gelen itiraf!

Anahtar Kelimeler:
Star TV Başkalarının Hayatı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bankada skandal talimat: “İshal olmayın"

Bankada skandal talimat: “İshal olmayın"

Meteoroloji'den şiddetli yağış ve kar uyarısı! İstanbul donacak... 18 kent için sarı alarm

Meteoroloji'den şiddetli yağış ve kar uyarısı! İstanbul donacak... 18 kent için sarı alarm

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu fırtınası! Çorum FK'ya 5 gol birden

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu fırtınası! Çorum FK'ya 5 gol birden

Mina Demirtaş'ın yeni dizisi belli oldu! Partneri sosyal medyayı ikiye böldü

Mina Demirtaş'ın yeni dizisi belli oldu! Partneri sosyal medyayı ikiye böldü

Bakan Şimşek enerji krizi açıklaması!

Bakan Şimşek enerji krizi açıklaması!

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.