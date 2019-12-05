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Ece Vahapoğlu doğum yaptı! İşte ilk fotoğraf

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 10:17 | Son Güncelleme

Sunucu Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay çifti anne-baba olmanın heyecanını yaşadı! Vahapoğlu, bebeğiyle ilk fotoğrafını paylaştı.

Ece Vahapoğlu doğum yaptı! İşte ilk fotoğraf

Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay, geçtiğimiz yıl nikah masasına oturarak hayatlarını birleştirmiş; çift, bebekleri olacağının haberini sosyal medya hesaplarından duyurmuştu.

Vahapoğlu, "Göbek değil bebek. Hamileliğimi neredeyse yarıladık. Karnımı fark edenlerin özel mesajlarına artık yetişemediğim için bu mutlu gelişmeyi bugün 4,5 aylık halimle paylaşıyorum" diyerek hamileliğini duyurmuştu.

Bebeği için akıma uyarak baby shower partisi düzenleyen Ece Vahapoğlu, oğlu olacağını adını da 'Efe' koyacaklarını açıklamıştı.

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Çiftin bebekleri Efe, dünyaya geldi. Ece Vahapoğlu, doğum sonrası ilk kareyi sosyal medya hesabından yayınladı. Vahapoğlu, oğlu ile karesine şu notu düştü:

''Oğlumuz Efe dünyaya geldi. 2 Aralık'ta birbirimize kavuştuk. Uzun doğal doğum sürecimizde bize istediğimiz yönde her türlü desteği veren doktorumuza çok teşekkür ediyoruz. Kahramanım Efe ve babası canım kocam Cihan... Akışa inandık, şükürler olsun.''


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu kadınlarda utanma arlanma diye bişey kalmadı sosyal medyadan para kazanacağız diye en mahrem görüntülerini sosyal medya pazar tezgahlarında satıyorlar. eskiden hamile kadın bol kıyafet giyerdi karnı belli olmasın bi yerleri görünmesin diye .. nerde o haya nerde o edep...?
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