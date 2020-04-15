Ece, “Zonsiad takdire şayan işler yapıyor”

Gurbetteki Zonguldak’lılar adına önemli çalışmalara imza atıp, hemşehrilerinin birlikteliği için ilkleri gerçekleştiren, 3 dönem Genel Başkanlık yapan Zonguldak Sanayici ve İş Adamları Derneği (ZONSİAD) Kurucu, Genel Başkanlığı yanı sıra Zonguldak Dernekleri Federasyonu (ZONDEF) ve Karaelmas Kalkınma Derneği (KARAKDER) gibi önemli STK’larda kurucu üyeliği bulunan ZONSİAD Onursal Genel Başkanı Halil İbrahim Ece yaptığı açıklamada ZONSİAD’ın taktire şayan işler yaptığını belirtti.

Ece, şöyle dedi:

“2012 yılından bu yana birçok önemli projelere imza atan Zonguldak Sanayici ve İş İnsanları Derneği ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor.Geçtiğimiz 8 yıllık süreçte Türkiye’nin yükselen gücü olmaya devam eden derneğimiz sayısız etkinliklere ve projelere imza atmayı başardı.Geçtiğimiz aylarda devrettiğim Bayrağı daha da yükseklere çıkarmak için gecesini gündüzüne katan şuan ki ZONSİAD Genel Başkanımız Nejdet Tıskaoğlu ve yönetim kurulu;2 ay gibi kısa sürede birçok önemli projelere imza atarak şahsımı ve hemşehrilerimizi gayet mutlu etmiştir. Tüm dünyayı saran Covid-19 pandemisi nedeniyle ülke olarak zor bir süreçten geçmemize rağmen;ZONSİAD yönetimi kısa sürede yeni genel merkezimizi faaliyete geçirmiştir.Yine salgın nedeniyle Zonguldak’ta bulunan hastaneler başta olmak üzere sahada bulunan gazetecilere maske yardımında bulunarak sağlık çalışanlarımızın gönüllerini kazanmayı başarmıştır.”

“Zonsiad 2 bin aileye yardımları ulaştıracak

Halil İbrahim Ece açıklamasını; “ZONSİAD Genel Başkanı Nejdet Tıskaoğlu ve yönetim kurulunun önderliğinde başlatmış olduğu ‘Bir elde sen uzat kampanyaya sevgi kat’ sloganıyla başlattığı kampanyada ilk hedef 1000 aile iken Zonguldak’lı iş adamlarımızın ve yönetim kurulunun gayretli çalışmaları sayesinde hedefi yükselterek 2000 aileye çıkartmışlardır.Önümüzdeki günlerde bu yardımlar ihtiyaç sahiplerine teslim edilecektir. ZONSİAD olarak yapmış olduğumuz kan değişimiyle derneğimize yeni bir heyecan geldi. Özellikle Genel Başkan Nejdet Tıskaoğlu ve yönetim kurulu arkadaşlarımız özverili ve gayretli çalışmaları taktire şayandır.Bizden almış oldukları bu Bayrağı daha da yükseklere çıkartacaklarını kısa zamanda gösterdiler.Elbette bende şahsım ve Onur Başkan olarak her daim kendilerine elimden geldiğince desteklerimi vereceğim.Yapmış oldukları bu hayırlı hizmetlerinden dolayı kendilerine şükranlarımı sunmak istiyorum.Derneğimize katkı sunan tüm iş adamlarımıza ve hayırseverlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” İfadelerini kullandı.

