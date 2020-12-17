YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Economist dergisi, Malavi'yi "yılın ülkesi" seçti

Economist dergisi, Malavi'yi "yılın ülkesi" seçti

İSTANBUL HABERLERİ  | 17.12.2020 16:29 | Son Güncelleme

Economist dergisi, Malavi'yi "yılın ülkesi" seçti

İSTANBUL (AA) - İngiltere merkezli Economist dergisi, yaşanan demokratik değişimden ötürü Malavi'yi 2020 "yılının ülkesi" seçti.

Economist dergisi, Malavi Anayasa Mahkemesinin geçen yıl yapılan seçimde hile olduğunu tespitinin ardından seçimleri yenileme kararı almasının ve bu yıl yapılan seçimleri muhalif liderin kazanmasının, ülkenin ödülü hak etmesinin nedeni olduğunu belirtti.

Dergi, "Bu yılın ödülü Afrika'nın güneyindeki bir ülkeye gidiyor. Düşünce kuruluşu Freedom House'a göre, demokrasi ve insan haklarına saygı yeni tip koronavirüs salgınının başlamasından bu yana 80 ülkede geriledi. Ancak gelişme yaşanan tek ülke Malavi'ydi." ifadelerini kullandı.

Şaibeli seçimlerin ardından sokaklara dökülen Malavi halkına övgüde bulunan dergi, "Malavi halen fakir ancak Malavi'nin insanları vatandaş, tebaa değil." değerlendirmesinde bulundu.

Malavi'de haziran ayındaki başkanlık seçimini 65 yaşındaki ana muhalefet Malavi Kongre Partisi (MCP) adayı Lazarus Chakwera, oyların yüzde 58,6'sını alarak kazanmıştı.

Malavi Anayasa Mahkemesi, 21 Mayıs 2019'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimini, "yaygın biçimde yolsuzluk yapıldığı" gerekçesiyle iptal etmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Stüdyo buz kesti! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyo buz kesti! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu
Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünümFutbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

İstanbul Namaz Vakitleri 17 Aralık Perşembe

İmsak
06:44
Sabah
08:16
Öğle
13:05
İkindi
15:24
Akşam
17:44
Yatsı
19:11

İstanbul Nöbetçi Eczaneler17 Aralık Perşembe

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Şifa Eczanesi
Arnavutkoy
Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.