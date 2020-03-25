Eczacı Odası, Korona virüs salgınına yönelik tedbirleri açıkladı

Aydın Eczacı Odası, Korona virüs salgının önlenmesine yönelik yeni alınan tedbirleri açıkladı. Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, 7 maddelik yeni tedbir paketini herkesin uymasını vatandaşların da uyarılara dikkate almasını istedi.

Hastanelerden sonra hastaların en çok uğradığı ve bulaş riskinin yüksek olduğu eczanelerde sağlık hizmeti sunumunu sürdürebilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü’nün tensipleri ile alınan kararları açıklayan Başkan Karaarslan, alınan kararların ikinci bir duyuruya kadar uygulanacağını söyledi.

Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan, “Nöbetlerde eczane içine hasta alınmaksızın ilaç hizmet sunumunun verilmesi. Normal mesai saatlerinde en az sayıda hasta kabul edecek şekilde düzenleme yapılarak ilaç hizmet sunumunun sürdürülmesi. Hastaların bekledikleri süre zarfında birbirleri arasındaki güvenli mesafelerin en az 1 metre olmasının sağlanması. Mesai saatlerinin 24/03/2020 Salı günü itibariyle ikinci bir duyuruya kadar 09:00 - 18:00 olarak belirlendiği, Eczanede hizmet sunumu esnasında cerrahi maske ve koruyucu gözlük kullanılması ancak eldiven kullanılmaması (ellerin sık sık sabunla yıkanarak ve/veya el antiseptiği kullanılarak hijyenin sağlanması), Eczane zemininin ve çalışma alanlarının ( banko, klavye , masa, kapı kolu, pos cihazı, cep telefonu vb. ) seyreltilmiş Sodyum Hipoklorit çözeltisi (Çamaşır Suyu) ile belli aralıklara silinmek suretiyle dezenfekte edilmesi, Eczane içinin havalandırılmasına dikkat edilmesi, klima filtrelerinin periyodik olarak temizlenmesi” kararı alındığını söyledi.

Başkan Karaarslan açıklamasını “Sağlık ordusunun birer neferi ve yaptığımız Eczacılık Yeminine bağlı olarak halkımızın sağlının korunmasında her daim hazır ve sağlıklı olabilmek adına öngörülen tedbirlere uygun davranılması tüm üyelerimize önemle duyurulur” sözleri ile tamamladı.

