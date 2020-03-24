YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Eczacı ve eczane çalışanlarına ücretsiz ulaşım

Eczacı ve eczane çalışanlarına ücretsiz ulaşım

İZMİR HABERLERİ  | 24.03.2020 09:29 | Son Güncelleme

İzmir’de korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında sağlık çalışanlarından sonra, eczacılar ve eczane çalışanları da toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacak.İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında, sağlık çalışanlarından sonra eczacı ve eczane çalışanlarına da toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanmasını kararlaştırdı.

Eczacı ve eczane çalışanlarına ücretsiz ulaşım

İzmir’de korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında sağlık çalışanlarından sonra, eczacılar ve eczane çalışanları da toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında, sağlık çalışanlarından sonra eczacı ve eczane çalışanlarına da toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanmasını kararlaştırdı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eczacı ve eczane çalışanlarının da bu süreçte fedakârca görev yaptığına dikkat çekerek sağlık çalışanları gibi onların da işlerini kolaylaştırmak için bu kararı aldıklarını söyledi.

İzmir Eczacı Odasından onaylı kartlar gerekiyor
Eczacılar ve eczane çalışanları, İzmir Eczacı Odasının hazırlattığı ve üyelerine gönderdiği kartları göstererek toplu ulaşım araçlarına ücretsiz binebilecek. Bugün başlayacak uygulama, ikinci bir talimata kadar devam edecek.

Eczacı ve eczane çalışanlarına ücretsiz ulaşım

Eczacı ve eczane çalışanlarına ücretsiz ulaşım

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı Koronavirüs toplantısına damga vuran an! 'Biraz ateşim vardı' dedi, Trump hızla uzaklaştı
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kolonya üreticisinden sağlık çalışanlarına çam kolonyası

Kolonya üreticisinden sağlık çalışanlarına çam kolonyası

İzmir’de toplu taşıma kullanımı hafta sonu yüzde 77 azaldı

İzmir’de toplu taşıma kullanımı hafta sonu yüzde 77 azaldı

Dr. Metin Oral: "Hayatımızı tehlikeye atmayalım"

Dr. Metin Oral: "Hayatımızı tehlikeye atmayalım"

Direksiyon başında şeker komasına giren yaşlı adam duvara çarptı

Direksiyon başında şeker komasına giren yaşlı adam duvara çarptı

Sivas’ta 14 gün kuralını delen 87 kişiye ceza

Sivas’ta 14 gün kuralını delen 87 kişiye ceza

Biyodizel sektöründen kararlılık mesajı

Biyodizel sektöründen kararlılık mesajı

İzmir Namaz Vakitleri 24 Mart Salı

İmsak
05:40
Sabah
07:02
Öğle
13:23
İkindi
16:51
Akşam
19:34
Yatsı
20:51

İzmir Nöbetçi Eczaneler24 Mart Salı

Esra Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Sakarya Eczanesi
Balcova
Spil Eczanesi
Balcova
Sağlık Eczanesi
Bayindir
Arda Işık Eczanesi
Bayrakli
İlkege Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

Çeşme Belediye Başkanı Oran’dan bayrak çağrısı

Çeşme Belediye Başkanı Oran’dan bayrak çağrısı

İzmir’den göçmenlerin Yunanistan’a gidişi yoğunlaştı

İzmir’den göçmenlerin Yunanistan’a gidişi yoğunlaştı

Minibüsün Çarptığı İki Genç Kız Metrelerce İleriye Fırladı

Minibüsün Çarptığı İki Genç Kız Metrelerce İleriye Fırladı

Kınık'ta Dhkp-C Operasyonu: 2 Gözaltı

Kınık'ta Dhkp-C Operasyonu: 2 Gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.