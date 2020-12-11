Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Eczacıbaşı, turizmcilerle buluştu:

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, turizmcilere umutlarını ve iyimserliklerini yitirmemeleri önerisinde bulundu.

Eczacıbaşı, Antalya'da Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği tarafından düzenlenen toplantıya çevrim içi bağlanarak, değerlendirmelerde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle büyük küresel sınamadan geçildiğini belirten Eczacıbaşı, turizm sektörünün de bundan yoğun şekilde nasibini aldığını ifade etti.

Ortak sorunlara ortak çözüm bulunması gerektiğini vurgulayan Eczacıbaşı, "53 sektör turizmden doğrudan etkileniyor. Bu doğrultuda hükümetlerin ilk eğileceği alanlardan biri turizm olacaktır. Bu zor günler geçecek. Aylarca evlerine, sokaklarına, caddelerine hapsolmuş milyonlarca insan yeniden seyahat etmeye başlayacak. Doğrusu zemheriden boşalırcasına bir taleple karşılaşırsak hiç şaşırmayacağım." diye konuştu.

Salgın nedeniyle insanların tercihlerinin de değiştiğine dikkati çeken Eczacıbaşı, insanların artık tatil seçimini eskiye kıyasla farklı bir terazide tartarak yapacağını ifade etti.