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Eczacıbaşı Kulübü, sporda kadınların gücünü yansıtmak istiyor

15.04.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı: "Sporda kadının gücünü göstermek istiyoruz. Kadın voleybolu sadece voleybol değildir. Kadının mücadelesidir" - "Başarının kurumsallaşması gerekiyor. Başlatılan bir kurum kültürünü aynı ilkelerle devam ettirebilmek çok önemli. Hayalim 50 yıl sonra da Eczacıbaşı Spor Kulübünün başarılı bir şekilde aynı değerlerle yürümesi"

SÜLEYMAN ELÇİN - Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, "Sporda kadının gücünü göstermek istiyoruz. Kadın voleybolu sadece voleybol değildir. Kadının mücadelesidir." dedi.

Eczacıbaşı Spor Kulübünce ES Voleybol iş birliğinde Antalya'da düzenlenen 10. Gelişim Takımları Turnuvası'nda sporcularla buluşmak için Antalya'ya gelen Eczacıbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübün bu yıl 56. yılını kutladığını hatırlattı.

Takım sporunu Türkiye'de geliştirmek amacıyla kulübün kurulduğunu dile getiren Eczacıbaşı, voleybol, basketbol ve masa tenisi ile başladıklarını ancak şu an kadın voleybol ile yola devam ettiklerini ifade etti.

Türkiye'de yıllarca başarılar elde ettiklerini ifade eden Eczacıbaşı, kendilerine "Neden kadın voleyboluna bu kadar önem verdiniz?" diye soranların olduğunu aktararak, "Sporda kadının gücünü göstermek istiyoruz. Kadın voleybolu sadece voleybol değildir. Kadının mücadelesidir. Sportif başarı önemli ama biz güçlü kadınların olmasını istiyoruz. 20 yıl önce 'Türkiye'den kadın voleybolcu çıkmaz' diyenler bile vardı. Şu an dünyanın en iyi maçlarını Türkiye'de izleyebilirsiniz. Türkiye'deki kadın voleybol maçları dünyanın en iyilerinden." dedi.

Başlattıkları "Geleceğe Smaç Projesi''ni güçlü kadınlar yetiştirme anlamında önemsediklerinin altını çizen Eczacıbaşı, şöyle konuştu:

"Proje kapsamında 3 bin 500 kız çocuğumuzu geleceğe hazırlıyoruz. Buradaki çocuklar kazanmayı elbette isteyecek ama en önemlisi yapmaları gereken işi iyi yapmayı, doğru rekabet etmeyi ve en önemlisi kendilerine güveni öğreniyorlar. Eczacıbaşı kültürüyle büyüyecekler. Bu genç kızlarımız bir gün gelip anne olacaklar. Onlar kendi çocuklarını yetiştirecekler. Profesyonel voleybolcu olamayabilirler ama hepsi iş hayatında başarılı, öz güvenli olacak ve bir değerler kümesiyle yetişecekler."

Eczacıbaşı'nın Türk kadın voleybolunda öncü kulüp olduğunu kaydeden Eczacıbaşı, "Dünya ve Avrupa şampiyonluğumuz var. Şampiyon olmak önemli ama en tepedeki 3-4 takım arasında istikrarlı bir şekilde kalabilmek çok daha önemli. Dünyada sezonluk başarı elde eden kulüpler var. Başarının kurumsallaşması gerekiyor. Başlatılan bir kurum kültürünü aynı ilkelerle devam ettirebilmek çok önemli. Hayalim 50 yıl sonra da Eczacıbaşı Spor Kulübünün başarılı bir şekilde aynı değerlerle yürümesi." diye konuştu.

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