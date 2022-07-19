Eczacıbaşı VitrA, uluslararası pazarlarda vites büyütecek

İSTANBUL (AA) - Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, yurt içi ve dışındaki pazarlarda yakaladığı büyüme ivmesini artırıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, VitrA ile banyoda kullanılan tüm ürünleri tasarlama yetkinliğine sahip dünyanın sayılı markalarından birine sahip olan kuruluş, yeni Pazarlama Direktörü Sibylle Göttgens, Amerika Bölge Direktörü Jeremy Cressman ve İngiltere Ülke Direktörü Steve Breen ile uluslararası pazarlarda vites büyütecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Üst Yöneticisi (CEO) Özgen Özkan, seramik sağlık gereçlerinde yüzde 80 yerli katma değer yaratma kapasitesiyle Avrupa'nın en büyük üretim üssü konumundaki Türkiye'yi, bayrak taşıyıcı markası VitrA ile yurt dışında temsil etmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Özkan, şunları kaydetti:

"Uluslararası bir marka haline gelen VitrA’nın küresel pazarlardaki konumunu güçlendirmek üzere yatırımlarımıza devam ediyoruz. Pazarlama ekibimizin kumandasını, uluslararası deneyime sahip Sibylle Göttgens’e teslim ederken, stratejik pazarlarımızdan İngiltere’de Ülke Direktörü olarak Steve Breen ile çalışmaya başlıyoruz. Büyüme iştahımızın yüksek olduğu Amerika pazarında ise Jeremy Cressman’ın liderliğinde yeni bir yapılanma kuruyoruz. Yüzde 30 payla Türkiye’de sektör lideriyiz. Seramik sağlık gereçleri kategorisindeki pazar paylarımızla, İngiltere’de 4’üncü, Almanya ve Fransa’da ise 2. sırada yer alıyoruz. Son yıllarda yakaladığımız büyümeyi sürdürülebilir kılmak, verimliliğimizi artırmak ve kârlılığımızı korumak amacıyla, pandemi döneminde dijital dönüşüm yatırımı yaptık.

Pandemi koşullarının hafiflediği bu yılın başından itibaren de organizasyon yapımızı pek çok alanda yenileyerek yalınlaştırdık. Banyoda kullanılan tüm ürünleri tasarlama yetkinliğine sahip dünyanın sayılı markalarından birine gururla sahibiz. Bu yetkinliği daha hızlı ve çevik hale getirerek, uluslararası pazarlardaki büyümemizin önünü açmak istiyoruz. Pazarlama yapımızı, uluslararası bir oyuncu olmanın sorumluluğuyla yeniden oluşturduk. Yeni Pazarlama Direktörümüz Sibylle Göttgens, haziran ayında görevine başladı. 2 hafta Türkiye’deki, 2 hafta Almanya’nın Köln şehrindeki ofisimizden çalışacak. Banyo sektörünün yanı sıra, çeşitli sektörlerde de deneyime sahip yeni direktörümüz, gelirlerinin yüzde 80’den fazlasını Türkiye dışındaki pazarlardan kazanan Eczacıbaşı Yapı Gereçleri’nin pazarlama organizasyonunu yönetecek."

Özkan, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri’nin 2021 cirosunun, önceki yıla göre yüzde 30 büyüyerek 425 milyon avroya ulaştığını belirtti.

Stratejik pazarların arasında Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Rusya’nın yanı sıra, MEA (Ortadoğu ve Afrika) ülkeleri yer aldığını kaydeden Özkan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Temmuzdan itibaren Ülke Direktörü olarak çalışmaya başlayan Steve Breen, perakende ve yapı alanındaki deneyimiyle, mimarlık ve tasarım ekosisteminin önemli ülkelerden İngiltere’deki operasyonumuzu büyütecek. 2025 için belirlediğimiz hedeflerimize paralel olarak, mevcut pazarlarda paylarımızı artırırken, yeni pazarlara açılmayı da planlıyoruz. Bu kapsamda Amerika pazarına girerek uzun dönemde tüm banyo ürünleriyle pazarda varlığımızı yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, mayıs ayında Jeremy Cressman Amerika Bölge Direktörü olarak Eczacıbaşı ailesine katıldı."

