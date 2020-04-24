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Eczacılara gençlik ve spor müdürlüğünden siperlik

ADIYAMAN HABERLERİ  | 24.04.2020 14:36 | Son Güncelleme

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan siperlikler Adıyaman Eczacılar Odası Başkanlığı ile eczanelere teslim edildi.Korona virüs salgını dolayısıyla Adıyaman Gençlik ve Spor il Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinde üretilen toplam 8 bin adet siperlikten 400 tanesi, Adıyaman Eczacılar Odasına ve kent merkezinde faaliyet gösteren eczanelere dağıtıldı.

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan siperlikler Adıyaman Eczacılar Odası Başkanlığı ile eczanelere teslim edildi.
Korona virüs salgını dolayısıyla Adıyaman Gençlik ve Spor il Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinde üretilen toplam 8 bin adet siperlikten 400 tanesi, Adıyaman Eczacılar Odasına ve kent merkezinde faaliyet gösteren eczanelere dağıtıldı. Yapılan siperlikleri Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan Tekin ve Gençlik Merkezi çalışanlarıyla beraber Adıyaman Eczacılar Odası Başkanı Kemal Taş’a teslim eden, Adıyaman Gençlik ve Spor il Müdürü Fikret Keleş, “Bu salgında çalışmalarıyla ön planda olan eczacılarımıza yapmış olduğumuz siperlikleri teslim ediyoruz. Amacımız gençlerimizle birlikte sosyal sorumluluk kapsamında bir çok etkinlik düzenliyoruz. Gençlerimizle beraber üretmiş olduğumuz 8 bin adet siperlikleri bazı kamu kurumlarına verdik. Bu siperliklerden 400 tanesini de Adıyaman’daki eczanelerimize dağıtıyoruz” diye konuştu.
Adıyaman Eczacılar Odası Başkanı Kemal Taş ise, Adıyaman Gençlik ve Spor il Müdürü Fikret Keleş’e, Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan Tekin’e ve gençlere teşekkür etti.

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