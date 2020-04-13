YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Eczacılardan 1 dakikalık saygı duruşu

Eczacılardan 1 dakikalık saygı duruşu

ERZİNCAN HABERLERİ  | 13.04.2020 13:11 | Son Güncelleme

Erzincan’da eczacılar korona virüsten hayatını kaybeden meslektaşları için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.Erzincan’da faaliyet gösteren eczacılar, sağlık hizmeti sunarken virüs kaparak hayatlarını kaybeden eczacı meslektaşları için bir dakikalık saygı duruşunda bulundular.Türk Eczacılar Birliği Erzincan İl Temsilcisi Burak Sarıkaya, “Korona virüsle mücadelede eczaneler birinci basmak sağlık hizmeti veren kuruluşlardır.

Eczacılardan 1 dakikalık saygı duruşu

Erzincan’da eczacılar korona virüsten hayatını kaybeden meslektaşları için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Erzincan’da faaliyet gösteren eczacılar, sağlık hizmeti sunarken virüs kaparak hayatlarını kaybeden eczacı meslektaşları için bir dakikalık saygı duruşunda bulundular.
Türk Eczacılar Birliği Erzincan İl Temsilcisi Burak Sarıkaya, “Korona virüsle mücadelede eczaneler birinci basmak sağlık hizmeti veren kuruluşlardır. Her türlü riski ve tehlikeyi göze alarak yürütmüş olduğumuz bu sağlık hizmetini yerine getirmekten onur duyuyoruz. Korona virüsle mücadele kapsamında; hizmet verirken virüs kaparak hayatlarını kaybetmiş olan eczacı meslektaşlarım için Erzincan eczacıları olarak bir dakika saygı duruşunda bulunarak vefat etmiş olan eczacılarımızı andık. Ruhları şad mekanları cennet olsun. Allah hepsine rahmet eylesin, sevenlerine ve camiamıza sabırlar diliyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Keşke bizim karantinamız da böyle geçse''Keşke bizim karantinamız da böyle geçse'
Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?Aç kalmadan kilo vermek mümkün mü?

En Çok Okunan Yerel Haberler

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Korona virüs çıkan site karantinaya alındı

Hatay’da yasağa uymayıp polise zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı

Hatay’da yasağa uymayıp polise zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı

Konya'da inşaat çukuruna düşen engelli çocuk hayatını kaybetti

Konya'da inşaat çukuruna düşen engelli çocuk hayatını kaybetti

‘Bizim yüzümüzden kimse hasta olmasın’ diyen 5 çocuk evden çıkmıyor

‘Bizim yüzümüzden kimse hasta olmasın’ diyen 5 çocuk evden çıkmıyor

Antalya'da havadan sokağa çıkma yasağı denetimleri

Antalya'da havadan sokağa çıkma yasağı denetimleri

Marmarisli vatandaş Bakan Soylu için bayrakla sokağa çıktı

Marmarisli vatandaş Bakan Soylu için bayrakla sokağa çıktı

Erzincan Namaz Vakitleri 13 Nisan Pazartesi

İmsak
04:12
Sabah
05:40
Öğle
12:28
İkindi
16:08
Akşam
19:05
Yatsı
20:28

Erzincan Nöbetçi Eczaneler13 Nisan Pazartesi

Bogazıçı Eczanesı Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Refahıye Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Burhan Çakır, Erzincan İl Müftüsü olarak atandı

Burhan Çakır, Erzincan İl Müftüsü olarak atandı

Vatandaşlar maske eksiklerini PTT üzerinden karşılayabilecek

Vatandaşlar maske eksiklerini PTT üzerinden karşılayabilecek

Erzincan’da korona virüsle mücadele kapsamında ek kararlar alındı

Erzincan’da korona virüsle mücadele kapsamında ek kararlar alındı

İl Pandemi Kurulu Koordinasyon toplantısı Vali Arslantaş başkanlığında gerçekleştirildi

İl Pandemi Kurulu Koordinasyon toplantısı Vali Arslantaş başkanlığında gerçekleştirildi

Baro Başkanı Aktürk: “Yargısal süreçlerle ilgili herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için; bütün süreler 30 Nisan 2020 tarihine kadar durduruldu”

Baro Başkanı Aktürk: “Yargısal süreçlerle ilgili herhangi bir hak kaybı yaşanmaması için; bütün süreler 30 Nisan 2020 tarihine kadar durduruldu”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.