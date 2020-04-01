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Eczacılardan Çerçioğlu’na teşekkür

AYDIN HABERLERİ  | 01.04.2020 13:12 | Son Güncelleme

Eczacılar ve eczane çalışanları, Korona virüs tedbirleri kapsamında Aydın genelindeki bütün eczanelerin düzenli olarak dezenfekte edilmesini sağlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan tarafından resmi yazıyla yapılan teşekkür metninde "Korona virüs salgını ile mücadelede etkin rol oynayan ve hastaların en çok uğradığı yerlerden olması nedeniyle bulaşma riskinin yüksek olduğu eczanelerimizin belediyeniz ekipleri tarafında dezenfekte edilmesi suretiyle, eczacılarımız, eczacı teknisyenlerimizin ve halk sağlığının korunmasına verdiğiniz katkılardan dolayı çok teşekkür ederiz" denildi.“Eczaneler de risk altında”Eczanelerin sağlık sisteminin ilk adımı olduğunun altını çizen Başkan Çerçioğlu, "Sağlık sistemimizin ayakta kalabilmesi için eczanelerimizin açık kalması ve işlerine devam etmeleri çok önemli.

Eczacılardan Çerçioğlu’na teşekkür

Eczacılar ve eczane çalışanları, Korona virüs tedbirleri kapsamında Aydın genelindeki bütün eczanelerin düzenli olarak dezenfekte edilmesini sağlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.
Aydın Eczacı Odası Başkanı Sefa Karaarslan tarafından resmi yazıyla yapılan teşekkür metninde "Korona virüs salgını ile mücadelede etkin rol oynayan ve hastaların en çok uğradığı yerlerden olması nedeniyle bulaşma riskinin yüksek olduğu eczanelerimizin belediyeniz ekipleri tarafında dezenfekte edilmesi suretiyle, eczacılarımız, eczacı teknisyenlerimizin ve halk sağlığının korunmasına verdiğiniz katkılardan dolayı çok teşekkür ederiz" denildi.

“Eczaneler de risk altında”
Eczanelerin sağlık sisteminin ilk adımı olduğunun altını çizen Başkan Çerçioğlu, "Sağlık sistemimizin ayakta kalabilmesi için eczanelerimizin açık kalması ve işlerine devam etmeleri çok önemli. Bunun yanında bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerin ilaç ihtiyaçlarını karşılamak için gitmek zorunda oldukları eczaneler risk altında bulunuyor. Bu sebeple diğer birçok kamuya açık iş yeri ve alan gibi eczanelerimizi de düzenli olarak dezenfekte ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Eczacılardan Çerçioğlu’na teşekkür

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Akşam
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Yatsı
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Aydın Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Çarşamba

Güven Eczanesi
Merkez
Kır Eczanesi
Merkez
Metintaş Eczanesi
Merkez
Umay Eczanesi
Merkez
Demeter Eczanesi
Kusadasi
Ömür Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
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