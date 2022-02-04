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Eczacılardan Samsun'daki Atatürk Anıtı'na düzenlenen saldırıya tepki:

04.02.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan başlattığı Kurtuluş Savaşı mücadelesinin 'ilk adımının' simgesi olan ve bu nedenle ulusumuzun bağrında adeta abideleşen Onur Anıtı'nı hedef alan bu çirkin eylemi şiddetle kınıyoruz" - "Biz eczacılar, Cumhuriyet tarihimiz boyunca Ata'mıza yönelik böyle hain saldırıların karşısında her zaman yıkılmaz bir duvar olduk, olmaya devam edeceğiz"

Eczacılar, Samsun'daki Atatürk Anıtı'na yönelik saldırıyı kınadı.

Türk Eczacıları Birliği (TEB) ve 54 bölge eczacı odası, Samsun'un İlkadım ilçesinde dün Atatürk Anıtı'na düzenlenen saldırıya ilişkin ortak basın açıklaması yayımladı.

Bütün ulusun Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılığının ve minnetinin bir sembolü, kurtuluş mücadelesinin simgesi konumundaki anıtı yıkmak amacıyla gerçekleştirilen saldırının alçakça olduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'dan başlattığı Kurtuluş Savaşı mücadelesinin 'ilk adımının' simgesi olan ve bu nedenle ulusumuzun bağrında adeta abideleşen Onur Anıtı'nı hedef alan bu çirkin eylemi şiddetle kınıyoruz. Biz eczacılar, Cumhuriyet tarihimiz boyunca Ata'mıza yönelik böyle hain saldırıların karşısında her zaman yıkılmaz bir duvar olduk, olmaya devam edeceğiz.

Saldırı sonrasında gece boyunca Onur Anıtı'nın etrafında etten duvar örerek nöbet tutan, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bağlılığını bir kez daha gösteren Samsun halkının yanında, Ata'mızın izindeyiz."

Açıklamada, eylemin faillerinin en ağır şekilde cezalandırılması, güvenlik zafiyeti varsa sorumluları hakkında gerekli yasal ve idari işlemlerin tesis edilmesinin acilen beklendiği belirtildi.

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