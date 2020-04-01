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Eczane çalışma saatleri değişti

DENİZLİ HABERLERİ  | 01.04.2020 12:49 | Son Güncelleme

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi olağanüstü toplanarak eczanelerin açılış ve kapanış saatlerine ilişkin karar aldı.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi olağanüstü toplanarak eczanelerin açılış ve kapanış saatlerine ilişkin karar aldı. Eczaneler sabah 09.00’da açılacak, akşam 17.00’de kapanacak.
Denizli Valisi Hasan Karahan başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi dünyayı saran korona virüs tedbirleri kapsamında toplantı düzenledi. Olağanüstü toplanan kuruldan çıkan karara göre il genelinde eczaneler 1 Nisan itibariyle sabah 09.00’da açılış yapacak. Eczanelerin akşam ise 17.00’ye kadar hizmet vermesine oy birliği ile kabul edildi.

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Sabah
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Öğle
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İkindi
16:46
Akşam
19:33
Yatsı
20:50

Denizli Nöbetçi Eczaneler 1 Nisan Çarşamba

Arca Eczanesi
Merkezefendi
Bayraktar Eczanesi
Merkezefendi
Bertan Eczanesi
Merkezefendi
Ekiz Eczanesi
Merkezefendi
Alpler Eczanesi
Pamukkale
Candan Eczanesi
Pamukkale
Dokuzkavaklar Eczanesi
Pamukkale
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