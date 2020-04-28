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Eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 28.04.2020 12:41 | Son Güncelleme

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının başladığını bildirdi.Ceyhun, yaptığı açıklamada, "Devletimiz tarafından İlimizdeki tüm eczanelerde, ücretsiz maske dağıtımı başlamıştır.Sağlık Bakanlığımızdan telefonlarınıza gelen kod ile veya sistemin izin vermesi halinde T.C.

Eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, eczanelerden ücretsiz maske dağıtımının başladığını bildirdi.
Ceyhun, yaptığı açıklamada, "Devletimiz tarafından İlimizdeki tüm eczanelerde, ücretsiz maske dağıtımı başlamıştır.
Sağlık Bakanlığımızdan telefonlarınıza gelen kod ile veya sistemin izin vermesi halinde T.C. kimlik numaranız ile eczanelere giderek, ücretsiz 5 adet maskenizi alabilirsiniz. Bu süreçte sosyal mesafeye dikkat etmeli, yığılma olmasına izin vermemeliyiz.
Tüm dünyada büyük sıkıntıların yaşandığı bu süreçte Cumhurbaşkanımızın talimatıyla maskelerin ücretsiz bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılması gerçekten gurur duyulması gereken bir olaydır. Bu hassas süreci tüm dünyaya örnek olacak bir şekilde yöneten Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı

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Bayer Eczanesi
Merkez
Onur Eczanesi
Merkez
Anadolu Eczanesi
Emet
Başol Eczanesi
Gediz
Anadolu Eczanesi
Simav
Polen Eczanesi
Tavsanli
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