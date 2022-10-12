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  4. Eczanelerin ilaçlardan aldığı kar payının yükseltilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de

Eczanelerin ilaçlardan aldığı kar payının yükseltilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de

12.10.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kararla eczacıların karı, 200 liraya kadar olan ilaçlarda yüzde 28'e, 200-400 lira arasında kalan ilaçlarda yüzde 18'e, 400 liranın üstündekilerde ise yüzde 13'e yükseltildi

Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasına ilişkin kararda yapılan değişiklikle eczanelerin ilaçlardan aldığı kar payı yükseltildi.

Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu kararla ilaçların perakende satış fiyatı belirlenirken, uygulanacak eczacı kar oranlarında artışa gidildi.

Buna göre eczacıların karı, 200 liraya kadar (200 lira dahil) olan ilaçlarda yüzde 28'e, 200-400 lira arasında kalan (400 lira dahil) ilaçlarda yüzde 18'e, 400 liranın üstündeki ilaçlarda ise yüzde 13'e yükseltildi.

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