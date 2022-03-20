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Edanur'un "muhabbet kuşu" isteğini Samsun Büyükşehir Belediyesi yerine getirdi

20.03.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edanur'un "muhabbet kuşu" isteğini Samsun Büyükşehir Belediyesi yerine getirdi

Samsun'un Terme ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Edanur Kaya'nın muhabbet kuşu isteğini, Samsun Büyükşehir Belediyesi yerine getirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Terme Ortaokulu öğrencisi Edanur Kaya, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezini arayarak, Başkan Mustafa Demir'den muhabbet kuşu istediğini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, öğrencinin isteğinin yerine getirilmesi talimatını verdi. Alınan muhabbet kuşu, öğrenciye teslim edildi.

Muhabbet kuşunun adını "maviş" koyan Edanur Kaya, duygularını şöyle aktardı:

"Başkanımız acaba muhabbet kuşu alır mı, diye düşünerek Çözüm Merkezini aradım. Durumumu anlatıp dilekçe vererek Başkanımızdan istedim. O da beni kırmadı. Bir hafta olmadan kuşum geldi. Masmavi tüyleri var. İnanılmaz mutlu oldum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza beni kırmadığı için çok teşekkür ediyorum."

Anne Yasemin Kaya ise "İki tane kuş aldık ama birer gün arayla öldüler. Edanur, kuşları çok sevdiği için Çözüm Merkezini arayarak talep etti. Kızımı kırmadılar. Getirip teslim ettiler. Çocuklarımı sevindirdiler. Başkanımızdan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

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