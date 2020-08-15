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Edebali Stadı proje yapım ihalesine çıkıyor

BİLECİK HABERLERİ  | 15.08.2020 11:11 | Son Güncelleme

Bilecik’te 2014 yılının son günlerde yoğun yağış sonrası çatısı çöken ve o günden bu güne tam kapasite kullanılamayan Edebali Stadı’nın, proje yapım ihalesi bu ay sonunda yapılacak.Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Edebali Stadyumu’nun yeniden yapılması için 4 ay önce 19 milyon TL’lik ödenek tahsis edilmişti.

Edebali Stadı proje yapım ihalesine çıkıyor

Bilecik’te 2014 yılının son günlerde yoğun yağış sonrası çatısı çöken ve o günden bu güne tam kapasite kullanılamayan Edebali Stadı’nın, proje yapım ihalesi bu ay sonunda yapılacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Edebali Stadyumu’nun yeniden yapılması için 4 ay önce 19 milyon TL’lik ödenek tahsis edilmişti. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı aracılığıyla tahsis edilen ödenekle ekonomik ömrünü tamamlayan ve depreme dayanıksız olduğu için verimli şekilde kullanılamayan Edebali Stadyumu yeniden inşa edilecek. Edebali Stadı’nın yeniden yapımı için 31 Ağustos Pazartesi günü saat 11:00’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde proje yapım ihale yapılacak. İhale sürecinden sonra 75 gün içinde tamamlanacak olan stadın yeni hali merak konusu haline geldi.
Öte yandan yeni yapılacak stadın yaklaşık 6 bin 500 kişilik olması bekleniyor.

Edebali Stadı proje yapım ihalesine çıkıyor

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