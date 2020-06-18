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Edebiyat dünyasına Kuş Kalbi kondu

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.06.2020 14:28 | Son Güncelleme

Şair Ahmet Sami Benli Kuş Kalbi isimli ilk şiir kitabını çıkararak edebiyat dünyasına adım attı.57 şiirden oluşan Kuş Kalbi isimli eser hakkında bilgi veren Benli, "Öğretmenlik yolculuğuna başladığım yerlerden olan Kars’ta ve onun ilik donduran soğuğunda insanlardaki sevgiyi kalplerindeki sıcaklığı hissedince ben de şiir yazma hissi oluştu.

Edebiyat dünyasına Kuş Kalbi kondu

Şair Ahmet Sami Benli Kuş Kalbi isimli ilk şiir kitabını çıkararak edebiyat dünyasına adım attı.
57 şiirden oluşan Kuş Kalbi isimli eser hakkında bilgi veren Benli, "Öğretmenlik yolculuğuna başladığım yerlerden olan Kars’ta ve onun ilik donduran soğuğunda insanlardaki sevgiyi kalplerindeki sıcaklığı hissedince ben de şiir yazma hissi oluştu. Serhat şehirlerimizden olan Kars aynı zamanda aşıkların yurdu olarak anılmaktadır. Şiir yazmaya başladığımda şiirlerimi bu aşıklarımızın gönül dünyalarındaki sevgi pınarı şekillendirmeye başladı. Her görev yerimde güzel Anadolu’muzun güzel hasletleri şiirimi biraz daha şekillendirdiği gibi şiir yazma konusunda beni şevklendirdi. Bugün gururluyum çünkü başta öğrencilerim olmak üzere tüm yurdum insanına sunacağım bir demet şiirim oldu" dedi.
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Rıdvan Canım ise "Kuş Kalbi şiirlerini okuduktan sonra Ahmet Sami Benli’nin mısralarında bazen Yunus’u okur gibi oldum bazen “Giderler” başlıklı şiirinde olduğu gibi Orta Asyalı derviş Yesevi’yi gördüm bu şiirlerde. Bu şiirlerde baştan sona insanı erdemlerin deyim yerindeyse Bir "çığlık" gibi haykırışını görüyoruz her mısraı insanlığın her geçen gün kaybettiği erdemleri dile getiriyor. Vatan, toprak, Çanakkale, bayrak, dostluk kardeşlik, birlik beraberlik mübarek geceler, kutlu zamanlar, şehitlik askerlik öğretmenlik mutlak hakikat, insanlıktan uzaklaşma günden güne zayıflayan komşuluk ilişkileri bütün bunların her biri insanlık olarak kutsallarımız insan olarak olmazsa olmazlarımızdır. Bize bu şiirler tam da bunları anlatıyor" dedi.
Yerel olmadan evrensel olunamayacağını ifade eden Prof. Dr. Canım, "Toprağına ait bu dil ve söyleyiş zenginliğini Türk Kültürüne kazandırdığı için Ahmet Sami Benli’ye şükran borcumuz olmalıdır" diye konuştu.

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