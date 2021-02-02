Edebiyat fakültesi çevrimiçi akreditasyon süreçleri eğitimi gerçekleştirildi

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen “FEDEK Akreditasyon Süreçleri Eğitimi”, 100’den fazla öğretim elemanının katılımıyla gerçekleştirildi.

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu yönetiminde düzenlenen eğitim, FEDEK tarafından akreditasyonu sağlanmış olan Biyoloji Bölümünün öğretim üyeleri Prof. Dr. Yılmaz Çamlıtepe, Prof. Dr. Fulya Dilek Gökalp, Prof. Dr. Belgin Çamur Elipek tarafından verildi.

2020-2021 Eğitim-Öğretim yılının başından itibaren akreditasyon sürecini başlatan Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, 9 bölüm ve programda yürüttüğü akreditasyon çalışmalarını çevrimiçi eğitimlerle sürdürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta Microsoft Teams üzerinden çevrimiçi olarak düzenlenen eğitimde, öğretim elemanlarının süreç hakkında bilgilendirme çalışmalarına yer verildi.

Sürecin sistematik bir şekilde yürütülmesine hassasiyet gösterildiği eğitimde Edebiyat Fakültesinin, mevcut potansiyelini akreditasyon süreci ile birlikte nitelik olarak artırmayı ve üniversitenin stratejik hedeflerinin gerçekleştirilerek nitelikli eğitim modeliyle örnek fakültelerden biri olmayı hedeflendiğinin altı çizildi.

Yaklaşık üç saat süren eğitimde, akreditasyon sürecinin aşamaları ve iş paketlerinin detayları hakkında bilgi verilirken, Biyoloji bölümünün kendi akreditasyon deneyimleri de paylaşıldı.



