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Edebiyat Otobüsü kapılarını Çiğlili okurlara açtı

İZMİR HABERLERİ  | 14.11.2020 14:42 | Son Güncelleme

İzmir’de, Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Edebiyat Otobüsü kapılarını vatandaşlara açarken, programda edebiyatseverler ile yazarlar bir araya geldi, minik okurlara kitap hediye edildi.Çiğli’de, yazarlar Barış İnce, Berçem Akbaş ve Neslihan Yiğitler’in katılım gösterdiği etkinlik, alınan korona virüsü tedbirleri doğrultusunda Çiğli Belediyesi Tören Alanında gerçekleştirildi.

İzmir’de, Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Edebiyat Otobüsü kapılarını vatandaşlara açarken, programda edebiyatseverler ile yazarlar bir araya geldi, minik okurlara kitap hediye edildi.
Çiğli’de, yazarlar Barış İnce, Berçem Akbaş ve Neslihan Yiğitler’in katılım gösterdiği etkinlik, alınan korona virüsü tedbirleri doğrultusunda Çiğli Belediyesi Tören Alanında gerçekleştirildi. Etkinlikte yazarlar, vatandaşların beğendikleri kitapları imzaladı, kitap yazmanın incelikleriyle ilgili okurlarla söyleşi yaptı.
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de, çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla ücretsiz kitap dağıtımında bulundu. Edebiyat Atölyesi Dergisi’nin de katkılarıyla düzenlenen etkinlik, edebiyatseverlerin yazarlarla fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.
Toplumsal gelişimin ve ilerlemenin okumakla mümkün olacağını ifade eden Başkan Utku Gümrükçü, "Göreve geldiğimiz günden bu yana Çiğlili vatandaşlarımızı edebiyata yönlendirmek için birçok etkinlik düzenledik. Bunların başında Türk edebiyatımızın önemli yazarlarından Fakir Baykurt anısına düzenlediğimiz roman yarışması geliyor. Söyleşi ve imza günlerinde vatandaşlarımızı takip ettikleri yazarlarla buluşturduk. Okuma günleri düzenledik. Son olarak da Edebiyat Otobüsünü Çiğlimize getirdik. Birbirinden değerli yazarlarımızla birlikte geleceğimizin mimarı olan çocuklarımıza kitap hediye ettik. Kentimizin düşünce dünyasına katkı sağlayacak etkinliklerimize bundan sonraki süreçte de devam edeceğiz" dedi.

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