Ederson'un kariyeri tehlikede! Hakem raporu sızdı, tarihi ceza geliyor

Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kartla büyük tepki çeken Ederson'a tarihi ceza geliyor. Brezilyalı eldivenin hakem Yasin Kol'a peş peşe küfürler ettiği ortaya çıktı.

Emre Şen
Ederson

BRE Brezilya
Yaş: 33 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray-Fenerbahçe maçına damga vuran Ederson'un alacağı ceza yavaş yavaş netlik kazanıyor. RAMS Park'taki dev mücadelede gördüğü kırmızı kartla takımını yalnız bırakan Brezilyalı kaleci Ederson Moraes hakkında hazırlanan hakem raporu gün yüzüne çıktı.

YASİN KOL'UN RAPORU SIZDIRILDI! ETTİĞİ KÜFÜR ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray'ın kazandığı penaltı sonrası kaleye geçmemekte direnen ve uyarıların ardından kırmızı kartla oyundan atılan Ederson'un Yasin Kol'un kulağına iki defa ''F..k you'' şeklinde küfür ettiği ortaya çıktı. Sızdırılan raporda yer alan bu küfürler sonrası, eylemin müsabaka görevlisine yapılması sebebiyle tecrübeli kaleciyi 3 ila 7 maç arasında ağır bir men cezası bekliyor.

VAR MONİTÖRÜNÜ VE TABELAYI KIRDI

Ederson'un yaptığı vukuatlar bununla da kalmamıştı. Kırmızı kart sonrası bir hayli öfkelenen Brezilyalı kaleci, soyunma odasına giderken VAR monitörüne yumruk atıp sonrasında da koridordaki ışıklı tabelayı kırmıştı.

TOPLAMDA EN AZ 5 MAÇ CEZA!

Bu sportmenliğe aykırı hareketin de 36. madde kapsamında 1-3 maçlık bir cezaya tekabül ettiği belirtiliyor. Kırmızı kartın standart 1 maçlık cezası da eklendiğinde, Ederson'un toplamda en az 5 maç ceza almasına kesin gözüyle bakılıyor.

AYRILSA BİLE CEZAYI GİTTİĞİ YERDE ÇEKECEK

Fenerbahçe'deki geleceği pamuk ipliğine bağlı olan 32 yaşındaki eldiven için cezadan kaçış yok. Eğer Ederson başka bir ülkeye transfer olursa, PFDK'dan alacağı 5 maç ve üzerindeki ceza FIFA'nın "worldwide effect" (dünya çapında geçerlilik) kuralı gereği gittiği ülkenin liginde de aynen uygulanacak.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
