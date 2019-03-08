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Edin Visca Fenerbahçe'nin golcülerini solladı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 08.03.2019 10:55 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir’in başarılı futbolcusu Edin Visca, ligde attığı 10 golle Fenerbahçe’nin forvetleri Slimani, Frey ve Soldado’yu geride bıraktı. Bu üç futbolcu toplam 6 gol kaydedebildi.

Edin Visca Fenerbahçe'nin golcülerini solladı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile oynayacak. Turuncu-lacivertliler, bu mücadeleyi de kayıpsız geçerek şampiyonluk adına yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Kötü günler geçiren Fenerbahçe ise geçtiğimiz hafta aldığı Çaykur Rizespor galibiyetini Başakşehir’den alacağı 3 puanla taçlandırmak istiyor.

VİSCA GOLCÜLERİ SOLLADI

Süper Lig’de geride kalan 24 haftada 11 gol yiyerek ligin en az gol yiyen ekibi unvanını elinde bulunduran turuncu-lacivertli takım, rakip ağları da 38 defa sarstı. İstanbul ekibinin en fazla skor üreten ismi olarak ise Edin Visca ön plana çıkıyor. Başakşehir’in ligde oynadığı tüm mücadelelerde görev alan Boşnak futbolcu, takımına 10 gol, 12 asistlik katkı sağladı.

Takımın en golcüsü, ligin de asist kralı konumunda bulunan 29 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe karşısında da Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın en büyük kozu olacak. Kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşayan Visca, bu performansla Fenerbahçe’nin golcülerini de geride bıraktı. Kanarya’nın forvetleri; Slimani 15 maçta 1 gol, Frey 12 maçta 3 gol, Soldado da 13 maçta 2 gol attı. Bu üç futbolcu, Ersun Yanal’ın takımının ligde toplamda attığı 29 golün sadece 6’sına adlarını yazdırabildi.

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Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Edin Visca başakşehir

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