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Edinciksporlu atletler Manavgat’ta yarıştı

BALIKESİR HABERLERİ  | 08.02.2020 19:00 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan Edinciksporlu atletler Manavgat’ta düzenlenen Ultra Maratonu’nda boy gösterdi.Edincikspor’un lisanslı atletleri Erinç Çaylak, Tarık Demirbilek, Umut Turuplu’dan oluşan atletizm takımı 12 ve 66 km yarışlarında başarılı bir şekilde mücadele ederek kulübü bu sene katıldıkları ilk atletizm müsabakasında en iyi şekilde temsil ettiler.

Edinciksporlu atletler Manavgat’ta yarıştı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan Edinciksporlu atletler Manavgat’ta düzenlenen Ultra Maratonu’nda boy gösterdi.
Edincikspor’un lisanslı atletleri Erinç Çaylak, Tarık Demirbilek, Umut Turuplu’dan oluşan atletizm takımı 12 ve 66 km yarışlarında başarılı bir şekilde mücadele ederek kulübü bu sene katıldıkları ilk atletizm müsabakasında en iyi şekilde temsil ettiler. Daha önce Erdek’te gerçekleşen Kyzikos Ultra Maratonunda, Leylek Festivali kapsamında gerçekleşen 15. Uluslararası Leylek Festivali Koşusunda, Uluslararası Longoz Koşusunda ve Bursa Osmangazi 14. Uluslararası Tarihi Kent Koşusunda ter döken Edincikspor Kulübü’nün lisanslı atletleri, beşinci deneyimlerini Manavgat Ultra Maratonunda yaşadı.
İki sene içerisinde 5 Uluslararası etkinliğe katılarak bu alanda ciddi atılım gerçekleştiren Edincikspor, futbol, bisiklet ve güreş branşlarında da mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Önümüzdeki dönemde atletizmdeki lisanlı sporcu sayısını arttırarak başta Edincik ve Bandırma’da atletizm sporuna karşı ilginin arttırılmasını amaçlayan kulüp yönetimi bu tür organizasyonlara katılım sağlamaya ve destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Edinciksporlu atletler Manavgat’ta yarıştı

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