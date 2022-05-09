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Edirne Bando ve Ciğer Festivali'nde "acı biber yeme yarışması" düzenlenecek

09.05.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Bando ve Ciğer Festivali'nde "acı biber yeme yarışması" düzenlenecek

EDİRNE (AA) - Edirne'de 13-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali kapsamında acı biber yeme yarışması gerçekleştirilecek.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle 2 yıldır yapılamayan festivalin 10'uncusu, 13 Mayıs'ta belediye önünde toplanacak kortejin Atatürk Anıtı’na çelenk bırakmasıyla başlayacak.

Festivalin ikinci günü Guinness Rekorlar Kitabı’na giren "Dünyanın En Büyük Tavası"nın bulunduğu Karaağaç yolundaki alana kadar gösteriler düzenlenecek.

Festivale katılacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent, İzmir Seferihisar Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi orkestraları ile Romanya’dan Rodna, Bulgaristan’dan Dobriç, Burgas ve Tirgovişte, Karadağ’dan Herceg Novi, Moldova’dan Zaim, Arnavutluk’tan Elbasan, Macaristan’dan Szekesfehervar ve Dunaszekcsö bando ekipleri kentin farklı noktalarında konserler verecek.

Festivalin son günü Saraçlar Caddesi'nde vatandaşlara tava ciğer ikramında bulunulacak ve acı biber yeme yarışması yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Recep Gürkan, Türkiye’nin en eğlenceli, en lezzetli festivalinin kaldığı yerden devam ettiğini belirterek, "Pandemi nedeniyle 2 yıldır ara vermek zorunda kaldığımız ve bu yıl kaldığı yerden devam edecek olan 10. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali'mize tüm halkımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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