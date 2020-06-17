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Edirne Barosu Başkanı Pınar: "E-duruşma uygulamasına yakın zamanda geçilecek"

EDİRNE HABERLERİ  | 17.06.2020 15:38 | Son Güncelleme

Edirne Barosu Başkanı Avukat Alper Pınar, ‘e-duruşma’ uygulamasına yakın zamanda geçileceğini söyledi.Edirne Barosu Başkanı Alper Pınar, e-duruşma uygulaması ile zaman, emek, yol ve maliyet kapsamında da yararlı olabileceğini düşündükleri bir sisteme yakın zamanda geçileceğini belirtti.

Edirne Barosu Başkanı Avukat Alper Pınar, ‘e-duruşma’ uygulamasına yakın zamanda geçileceğini söyledi.
Edirne Barosu Başkanı Alper Pınar, e-duruşma uygulaması ile zaman, emek, yol ve maliyet kapsamında da yararlı olabileceğini düşündükleri bir sisteme yakın zamanda geçileceğini belirtti. Pınar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun katılımıyla Sincan Batı Adliyesi’nde düzenlenen e-duruşma uygulaması test programına katılan 3 baro başkanından biri olmanın gururunu yaşadığını kaydetti. Pınar, “Hukuk Mahkemeleri Kanunu’nun 149’uncu maddesinde duruşmalara ses ve görüntü nakliyle tarafların rızası olmak kaydıyla katılma maddesi var. Bu konu teknik altyapısı olmayan bir maddeydi ve bunun için Bakanlık tarafından çalışılıyordu. Özellikle küresel olarak sadece ülkemizi değil dünyayı ilgilendiren pandemi sürecinde aslında teknolojinin ve bilişimin ne kadar önemli olduğunu fark ettik” ifadelerini kullandı.

“Bu sisteme yakın zamanda geçilecek”
Avukat Pınar, “Avukatların bulunduğu yerden gerek laptopu ile gerek tableti, gerekse cep telefonu ile hakimin gönderdiği UYAP Avukat Portal’dan duruşmaya katılma talebini kabul etmesiyle, tarafların da rızası olmak kaydıyla katılabileceği bir sistem. E-duruşma ile zaman, emek, yol ve maliyet kapsamında da yararlı olabileceğini düşündüğümüz bir sisteme yakın zamanda geçilecek. Bugün bu sistemin ilk test çalışmasını yaptık. Adalet Bakanımızın tensipleriyle bu test yayınında Edirne Barosu da yer aldı. Bundan dolayı barom adına gurur duyuyorum” diye konuştu.

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