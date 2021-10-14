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Edirne Belediye Başkanı Gürkan, sera gazı emisyonlarını azaltmayı taahhüt eden sözleşmeyi imzaladı

14.10.2021 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Belediye Başkanı Gürkan, sera gazı emisyonlarını azaltmayı taahhüt eden sözleşmeyi imzaladı

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İklim ve Enerji için Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi'ni imzaladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, imzalanan sözleşmeyle Edirne Belediyesi, bölgedeki sera gazı emisyonlarını azaltmayı, dayanıklılığı artırmayı, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine hazırlanmayı ve enerji yoksulluğuyla mücadeleyi taahhüt etmiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürkan, bugünün ve gelecek nesillerin refahını sağlamak için adımlar atılabileceğini belirtti.

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası'nın 2021-2022 dönemi temasının "Çevreyi koru: yerel toplulukları harekete geçir" olarak belirlendiğini hatırlatan Gürkan, çevreyi koruma, iklim değişikliğiyle mücadele ve dayanıklılığı güçlendirmeye yönelik çalışmalara odaklandıklarını bildirdi.

Edirne Belediye Meclisinde, İklim ve Enerji için Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesine imzacı olma kararı aldıklarını aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"15 Ekim Yerel Demokrasi Haftası ve 'Çevreyi koru: yerel toplulukları harekete geçir' 2021-2022 temasına ithafen, Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesini imzalıyorum. Yerel yönetim olarak bölgemizde, halkımızla yapacağımız çalışmalarla bölgemizdeki sera gazı emisyonlarını azaltmaya, dayanıklılığı artırmaya ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine hazırlanmaya ve enerji yoksulluğuyla mücadele edeceğimizi taahhüt ederek, tüm halkımızın Avrupa Yerel Demokrasi Haftasını içtenlikle kutluyorum."

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