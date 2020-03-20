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Edirne Belediyesi kiracılarından kira almayacak

EDİRNE HABERLERİ  | 20.03.2020 17:28 | Son Güncelleme

Edirne Belediyesi kiracılarından kira almayacak

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetlerini durduran kiracılarından kira alınmayacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gürkan, esnafın yanında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Koronavirüs tedbirleri nedeniyle iş yeri faaliyetlerini durduran Edirne Belediyesi kiracılarından, faaliyetleri tekrar başlayana kadar kira alınmayacaktır. Kiracılarımızdan bu süre zarfında işçi çıkarmamalarını bekliyoruz. Dayanışma ile bu süreci birlikte atlatacağız."

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Edirne Beldiye Başkanı Recep Gürkan kira koronavirüs tedbirleri

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