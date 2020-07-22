YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne Belediyesi, Kırkpınar'ı Bilim Kurulunun rehberliğinde düzenlenmeyi istiyor

Edirne Belediyesi, Kırkpınar'ı Bilim Kurulunun rehberliğinde düzenlenmeyi istiyor

EDİRNE HABERLERİ  | 22.07.2020 17:59 | Son Güncelleme

Edirne Belediyesi, Kırkpınar'ı Bilim Kurulunun rehberliğinde düzenlenmeyi istiyor

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile Türkiye'deki diğer geleneksel güreş organizasyonlarının Bilim Kurulunun rehberliğinde düzenlenmesinin planlandığını bildirdi.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gürkan, Balıkesir'de Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Meclis Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda birliğin encümen üyeliğine seçilen Gürkan, burada yaptığı konuşmada, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nin her gün büyüdüğünü ve yağlı güreşe değer kattığını belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kırkpınar başta olmak üzere tüm güreş organizasyonlarının ertelendiğini aktaran Gürkan, güreşlerin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için çalışma yaptıklarını kaydetti.

Kırkpınar'dan başlayarak bütün güreşleri düzenlemeyi hedeflediklerini belirten Gürkan, şu ifadeleri kullandı:

"Hedefimiz ve niyetimiz Kırkpınar'dan başlayarak yapabildiğimiz kadar çok yağlı güreş yapmak. Hedefimiz ve niyetimiz bu. Şartlar nasıl olur onu Bilim Kurulunun rehberliği, yol göstericiliği doğrultusunda düzenleyeceğiz. Pandemi artmazsa işimiz kolay. Burada aslında sorumluluk hepimize, bütün milletimize düşüyor. Eğer maske takarsak, sosyal mesafe, hijyen kurallarına uyarsak o zaman mutlaka pozitif vaka sayısı azalacak. Bizim de güreşleri yapmamızın önündeki engeller küçülecektir. Umuyoruz, inanıyoruz ve istiyoruz ki bu şekilde gittikçe azalır ve biz de Kırkpınar’dan başlayarak, bütün güreşleri mümkün olduğunca yaparız, bu gelenekselliği yaşamaya ve yaşatmaya devam ederiz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Şehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandıŞehide son görev! Gözyaşlarıyla uğurlandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar

Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar

Yalovalı çiftten örnek davranış

Yalovalı çiftten örnek davranış

Hem maske dağıttı, hem veda etti

Hem maske dağıttı, hem veda etti

Kaçak avcılara tazminat şoku

Kaçak avcılara tazminat şoku

Otomobil bisiklete çarptı: 1 yaralı

Otomobil bisiklete çarptı: 1 yaralı

Kadın futbolculardan Şahin Kırbıyık’a ziyaret

Kadın futbolculardan Şahin Kırbıyık’a ziyaret

Edirne Namaz Vakitleri 22 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:59
Sabah
05:52
Öğle
13:25
İkindi
17:23
Akşam
20:49
Yatsı
22:33

Edirne Nöbetçi Eczaneler22 Temmuz Çarşamba

Begüm Eczanesi
Merkez
Mercan Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Havsa Eczanesi
Havsa
Uysal Eczanesi
Ipsala
Akar Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Edirne sokaklarında YKS sessizliği

Edirne sokaklarında YKS sessizliği

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Uzunköprü Kaymakamı Erdoğan: "Yüzme havuzunu ağustos ayında hizmete açacağız"

Uzunköprü Kaymakamı Erdoğan: "Yüzme havuzunu ağustos ayında hizmete açacağız"

Edirnekari Uzunköprü’de hayat bulacak

Edirnekari Uzunköprü’de hayat bulacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.