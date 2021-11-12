Edirne Belediyesi Türk Kültürü El Sanatları Üretim ve Geliştirme Merkezi açıldı

EDİRNE (AA) - Edirne Eski Elektrik Fabrikası, Edirne Belediyesi Türk Kültürü El Sanatları Üretim ve Geliştirme Merkezi olarak hizmete açıldı.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, merkezin açılış töreninde yaptığı konuşmada, 2017'de Edirne Belediyesi Kültür Merkezi ve Nikah Salonu olarak hizmete sundukları binanın, bazı nedenlerden dolayı ikinci açılışını Türk Kültürü El Sanatları Üretim ve Geliştirme Merkezi olarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gürkan, 1929'da yapılan ve 1965'e kadar kentin elektrik ihtiyacını karşılayan jeneratörlerinin bulunduğu Eski Elektrik Fabrikasını metruk bir alanken geçen yıllarda restore ettiklerini, kente kültür merkezi ve nikah salonu olarak kazandırdıklarını anımsattı.

Binanın bulunduğu bölgenin geçmişte mezarlık olduğunu, kabirlerin 1941 yılında taşındığını vurgulayan Gürkan, "Biz yine de geçmişimize, ecdadımıza saygıdan ötürü burada alkollü, kokteylli resepsiyonlar yapmadık, müzik hiç çalmadık. Eğlence hiç yapmadık. Sadece halk tabiriyle 'kuru kuruya' nikah törenlerimizi yaptık. Fakat bu birilerini rahatsız etti. 30 yıl burası çeşitli kötü işlerin yuvasıyken kimseyi rahatsız etmedi, ama Edirne Belediyesi, Recep Gürkan burayı restore edince, nikah gibi Türk milletinin çekirdeğini oluşturan ulvi, kutsal bir işi yaparken birilerini rahatsız etti." diye konuştu.

Gürkan, "Orası mezarlık, orada düğün yapıyorlar, eğlence yapıyorlar." şeklinde binayla ilgili birçok şikayet ve itiraz olduğunu, birçok soruşturma geçirdiklerini belirtti.

Söz konusu nedenlerle binayı bu kez Türk Kültürü El Sanatları Üretim ve Geliştirme Merkezi olarak hizmete açtıklarını aktaran Gürkan şunları kaydetti:

"Burasını Edirne'nin kadınlarına armağan ve emanet ediyorum. Bu fonksiyonu da şikayet ettiler. Halbuki fonksiyonu veren Kültür Varlıkları Koruma Kurulu. Türk kültürü neden rahatsız ediyorsa arkadaşları, Türk Kültürü El Sanatları Merkezi olmasını da şikayet ettiler.

Burası Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti. Türk kültürü lafından rahatsız olan başka ülkeye gidecek, yolu açık olsun. Ama bizler Mustafa Kemal'in kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatları olarak Türk kültürünü de Mustafa Kemal'in ismini de kadınlarımızla beraber yaşatmaya devam edeceğiz."

Gürkan, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün rehberliğinde hizmet verecek binada kadınların her türlü faaliyet ve etkinliklerini özgürce yapabileceklerini ifade etti.

Açılış kurdelesini kadınlarla kesen Gürkan, daha sonra merkezi gezerek katılımcılarla sohbet etti.

