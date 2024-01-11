YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. "Edirne beyaz peyniri" ve "badem ezmesi" için AB'ye coğrafi işaret başvurusu yapılacak

"Edirne beyaz peyniri" ve "badem ezmesi" için AB'ye coğrafi işaret başvurusu yapılacak

11.01.2024 11:54 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, kentin coğrafi işaretli ürünleri beyaz peynir ve badem ezmesinin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alması için başvuruda bulunacaklarını söyledi.

Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentteki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Irmak, gazetecilerin kamuoyunun aydınlatılması için gece gündüz demeden görev yaptığını ifade etti, günlerini kutladı.

Irmak, ETSO'nun kentin meşhur lezzetlerinden Edirne beyaz peyniri ve Edirne badem ezmesinin daha çok tanınması için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

AB coğrafi tescili süreci için bir danışmanlık firmasıyla işbirliği yaptıklarını belirten Irmak, şunları kaydetti:

"Edirne beyaz peynirinin coğrafi işaretiyle ilgili bazı eksiklikler tespit edildi. İlk olarak Edirne beyaz peynirinin Edirne yöresinden temin edilen sütlerle üretilebileceği konusunda çalışmaları yapıp ardından AB coğrafi işaret başvurusunu tamamlayacağız. Türkiye'deki coğrafi işaret sağlam olduğunda AB'den geri dönmesi için bir neden kalmıyor. Bununla ilgili deneyimli bir büroyla çalışıyoruz. Badem ezmesi için alınan coğrafi işarette de ürünün içerisinde yüzde 37,5 badem bulundurma şartı var. Bu oranın minimum yüzde 50'ye yükseltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Üyemiz olan badem ezmesi üreticileriyle görüştüm onların da görüşü bu yönde. Ondan sonra AB başvurumuz yapacağız."

Irmak, AB coğrafi işaretinin kent turizmine önemli katkıları olacağını vurguladı.

AB'den coğrafi işaret almanın çok önemli olduğuna dikkati çeken Irmak, "Turizmciler AB'den coğrafi işaret alan ürünler için rotalar oluşturuyor. Ülkelere gelen turistler hangi ürünlerin coğrafi işaret aldığına bakıyor. Edirne'den ürünler olduğu görüldüğü zaman bu, kent turizmine yarar sağlayacak ve esnafta hareketlilik oluşturacak." diye konuştu.

Irmak, Kapıkule Sınır Kapısı'nda başlayan yaya geçişlerinin kentteki diğer sınır kapılarında da başlaması için taleplerinin bulunduğunu, bu yönde çalışmalar yapıldığını kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa'da 7 ton 800 kilogram sahte deterjan ele geçirildiŞanlıurfa'da 7 ton 800 kilogram sahte deterjan ele geçirildi
Metruk ikamette çıkan yangın söndürüldüMetruk ikamette çıkan yangın söndürüldü
Giresun, ‘Auto Brewery Sendromu’ tedavisinde Türkiye’nin merkezi haline geldiGiresun, ‘Auto Brewery Sendromu’ tedavisinde Türkiye’nin merkezi haline geldi
Anahtar Kelimeler:
başvuru çalışma

Edirne Namaz Vakitleri 12 Ocak Cuma

İmsak
07:01
Sabah
08:33
Öğle
13:27
İkindi
15:49
Akşam
18:11
Yatsı
19:37

Edirne Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Cuma

Türkkal eczanesi
Kesan
Sevil eczanesi
Lalapasa
Öden eczanesi
Meric
Halit orhon eczanesi
Uzunkopru
Süloglu eczanesi
Suloglu
Kaya eczanesi
Merkez
Saglam eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.