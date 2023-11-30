Edirne hazan renklerine büründü

Güz mevsiminde yaprakları sararan, gövdeleri ve dallarıyla rengarenk tonlara bürünen Meriç Nehri etrafındaki ağaçlar, kentin eşsiz güzelliklerine güzellik kattı.

Karaağaç Mahallesi'nde Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak işlev gören eski gar ve önündeki kara trenin çevresi, açık bir film platosunu andıran tarihi kentin ziyaretçilerine sonbahar renklerini sunuyor.

Ağaç yoğunluğu ve bitki örtüsüyle öne çıkan Bosnaköy yakınlarındaki Nato Köprüsü mevkisi de sonbaharın sarı ve kahverengi tonları ile kent sakinlerinin yanı sıra turistler için bir çekim alanı oluşturuyor.

