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Edirne heyeti Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’yi ziyaret etti

EDİRNE HABERLERİ  | 30.09.2020 11:52 | Son Güncelleme

AK Parti Edirne Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Fatma Aksal, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi ziyaret etti.KEFEK Başkanı Aksal, Edirne’nin İstanbul ve Avrupa pazarlarına yakın olmasıyla çok büyük bir avantaja sahip olduğunu, bu imkanın iyi değerlendirilmesi için gayret gösterilmesi gerektiğini Bakan Pakdemirli’ye iletti.Yapımı devam eden DSİ’nin Hamzadere ve Çakmak barajlarının Edirne ve bölge için önemine dikkati çeken Aksal, Edirne’nin tarım ve hayvancılıktaki potansiyelinin iyi değerlendirilmesi sulama imkanlarının geliştirilmesinin şehrin ve Türkiye’nin ekonomisine olumlu yansıyacağını bildirdi.Milletvekili Aksal görüşmede, Türkiye ve dünyada tarım ve gıda konularında yeni teknolojiler geliştirmek bitki besleme, bitki koruma, diğer tarım konularında araştırmalar yürütmek ve danışmanlık hizmeti vermek amacıyla Trakya Üniversitesi bünyesinde kurulan Türkiye’nin ilk tarım teknoparkı çalışmaları hakkında Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’ye bilgi verdi.Projelerin ele alındığı görüşmede Aksal ayrıca, Bakan Pakdemirli’yi hububat piyasa değerlendirme ve çeltik hasadı için Edirne’ye davet etti.Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile ziyarete Aksal’a Trakya Üniversitesi Rektörü Prof.

Edirne heyeti Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’yi ziyaret etti

AK Parti Edirne Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Fatma Aksal, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi ziyaret etti.
KEFEK Başkanı Aksal, Edirne’nin İstanbul ve Avrupa pazarlarına yakın olmasıyla çok büyük bir avantaja sahip olduğunu, bu imkanın iyi değerlendirilmesi için gayret gösterilmesi gerektiğini Bakan Pakdemirli’ye iletti.
Yapımı devam eden DSİ’nin Hamzadere ve Çakmak barajlarının Edirne ve bölge için önemine dikkati çeken Aksal, Edirne’nin tarım ve hayvancılıktaki potansiyelinin iyi değerlendirilmesi sulama imkanlarının geliştirilmesinin şehrin ve Türkiye’nin ekonomisine olumlu yansıyacağını bildirdi.
Milletvekili Aksal görüşmede, Türkiye ve dünyada tarım ve gıda konularında yeni teknolojiler geliştirmek bitki besleme, bitki koruma, diğer tarım konularında araştırmalar yürütmek ve danışmanlık hizmeti vermek amacıyla Trakya Üniversitesi bünyesinde kurulan Türkiye’nin ilk tarım teknoparkı çalışmaları hakkında Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’ye bilgi verdi.
Projelerin ele alındığı görüşmede Aksal ayrıca, Bakan Pakdemirli’yi hububat piyasa değerlendirme ve çeltik hasadı için Edirne’ye davet etti.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile ziyarete Aksal’a Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’da eşlik etti.

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