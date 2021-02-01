"Edirne Kırmızısı bir köprü vazifesi görecek"

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin’i makamında ağırladı. Olası iş birlikleri ve fırsatların konuşulduğu ziyarette, Trakya Üniversitesi’nin geniş bir çalışma başlattığı ve Fransızca “Rouge d’Andrinople” olarak bilinen Edirne Kırmızısının Türkiye ve Fransa arasında bir köprü misyonu üstlenmesi ve iki ülkenin ortaklaşa faaliyetler gerçekleştirebileceği gündeme geldi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yükseköğretim düzeyinde iş birliklerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde ortaklaşa hareket edebileceklerini belirterek, “Trakya Üniversitesi olarak özellikle Balkanlar olmak üzere yurtdışında birçok çalışma ve proje yürütüyoruz. 80 üyesi ile etkin bir birlik olan ve daimi genel sekreterliğini yaptığımız Balkan Üniversiteler Birliği dahilinde yurtdışında çok geniş bir iletişim ağımız var. Eğitim ve sağlık başta olmak üzere kültür ve sanat işlerinde de yurt dışında çok sayıda faaliyetler gerçekleştirerek hizmetlerimizi sürdürüyoruz” dedi.