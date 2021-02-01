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Edirne Kırmızısı bir köprü vazifesi görecek

01.02.2021 11:51 | Son Güncelleme:
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Edirne Kırmızısı bir köprü vazifesi görecek

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin’i makamında ağırladı. Olası iş birlikleri ve fırsatların konuşulduğu ziyarette, Trakya Üniversitesi’nin geniş bir çalışma başlattığı ve Fransızca “Rouge d’Andrinople” olarak bilinen Edirne Kırmızısının Türkiye ve Fransa arasında bir köprü misyonu üstlenmesi ve iki ülkenin ortaklaşa faaliyetler gerçekleştirebileceği gündeme geldi.
Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yükseköğretim düzeyinde iş birliklerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde ortaklaşa hareket edebileceklerini belirterek, “Trakya Üniversitesi olarak özellikle Balkanlar olmak üzere yurtdışında birçok çalışma ve proje yürütüyoruz. 80 üyesi ile etkin bir birlik olan ve daimi genel sekreterliğini yaptığımız Balkan Üniversiteler Birliği dahilinde yurtdışında çok geniş bir iletişim ağımız var. Eğitim ve sağlık başta olmak üzere kültür ve sanat işlerinde de yurt dışında çok sayıda faaliyetler gerçekleştirerek hizmetlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

"Edirne Kırmızısı bir köprü vazifesi görecek"
Eylül 2020’den bu yana Fransa İstanbul Başkonsolosluğu görevini sürdüren ve sorumluluk sahası içerisinde bulunan Edirne’yi ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Olivier Gauvin ise Rektör Tabakoğlu’ndan üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Trakya Üniversitesi’nin özellikle yurt dışında hayata geçirdiği projeleri büyük bir ilgiyle dinleyen Başkonsolos Olivier Gauvin, Edirne Kırmızısı karşısında hayranlığını gizlemezken, Trakya Üniversitesi koordinatörlüğünde Edirne Kırmızısı ile ilgili başlatılan çalışmalara büyük bir heyecana destek olabileceklerini söyledi. Edirne Kırmızısının Türkiye ve Fransa arasında bir köprü misyonu üstlenebileceği ifade eden Olivier Gauvin, Trakya Üniversitesi’nin eğitim, sağlık, bilim, kültür ve sanat alanında hayata geçirdiği projeleri ilgiyle takip etmeyi sürdüreceğini kaydetti.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz ve Fransa Edirne Fahri Konsolosu Dr. Ercan Dursunoğlu’nun da yer aldığı ziyarette ayrıca Trakya Üniversitesi’nin UNESCO konusunda yaptığı çalışmalar da görüşüldü.

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