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Edirne "Lavanta Tarla Günleri"ne hazırlanıyor

09.06.2023 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de yerli yabancı binlerce turistin ilgi gösterdiği lavanta tarlaları, "Edirne 6. Lavanta Tarla Günleri" etkinlikleriyle ziyarete açılacak.

Edirne "Lavanta Tarla Günleri"ne hazırlanıyor

Edirne Valiliğinin himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünün düzenlediği, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneğinin destek sağladığı "Edirne 6. Lavanta Tarla Günleri", 15-20 Haziran tarihlerinde Enstitünün Lozan Caddesi'nde bulunan lavanta tarlalarında gerçekleştirilecek.

Etkinlik, 15 Haziran'da seramonik programla başlayacak. 20 Haziran'a kadar konser, söyleşi, sportif ve kültürel etkinliklerin yapılacağı organizasyon kapsamında fotoğraf çekim istasyonları oluşturulacak.

Önceki yıllarda düzenlenen programlarda 20 dönümlük lavanta bahçesi yerli ve yabancı ortalama 25 bin turist tarafından ziyaret edilmişti.

Enstitü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, AA muhabirine, lavanta yetiştiriciliğinin yaygınlaşması yönündeki çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Birkaç hafta çiçek açan lavantaların güzel görüntüler oluşturduğunu ve bunu agroturizm noktasında değerlendirdiklerini dile getiren Tülek, "Enstitümüzün yapmış olduğu çalışmaları üreticimize ve vatandaşlarımıza duyurmak adına hasat döneminde etkinlikler düzenliyoruz. Bu yılki etkinliğe de yine yoğun katılım bekliyoruz. Başta üreticiler olmak üzere tüm ziyaretçileri misafir etmek isteriz." dedi.

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etkinlik

Edirne Namaz Vakitleri 9 Haziran Cuma

İmsak
03:31
Sabah
05:32
Öğle
13:18
İkindi
17:19
Akşam
20:54
Yatsı
22:46

Edirne Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Cuma

Sevil eczanesi
Lalapasa
Yeni meriç eczanesi
Meric
Vatan eczanesi
Uzunkopru
Süloglu eczanesi
Suloglu
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