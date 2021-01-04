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Edirne merkezli 11 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı

EDİRNE HABERLERİ  | 04.01.2021 16:55 | Son Güncelleme

Edirne merkezli 11 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı

EDİRNE (AA) - Edirne merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmalarına yönelik düzenlenen operasyonda 26 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütünün "Avukat mahrem yapılanması", "Askeri mahrem yapılanması" ile diğer mahrem yapılanmalarının deşifre edilmesine yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında, Edirne merkezli 11 ilde operasyon düzenlendi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, haklarında yakalama kararı bulunan 26 şüpheli, Edirne merkez olmak üzere, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Tokat, Konya, Bayburt, Trabzon, Isparta ve Siirt illerinde gözaltına alındı.

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