Edirne merkezli 2 ilde sahte içki operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içkiyle mücadeleye yönelik Edirne ve İstanbul'da düzenledikleri operasyonlarda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sahte içki üretimiyle mücadele kapsamında Edirne ve İstanbul'da 4 adrese baskın yaptı.

Adreslerde yapılan aramada 125 litre etil alkol, 105 litre etanol, aroma verici, 100 bilyeli kapak, 500 içki şişesi, alkol derecesini ölçmeye yarayan alkolmetre ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz