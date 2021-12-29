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Edirne merkezli 2 ilde sahte içki operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

29.12.2021 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne merkezli 2 ilde sahte içki operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içkiyle mücadeleye yönelik Edirne ve İstanbul'da düzenledikleri operasyonlarda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sahte içki üretimiyle mücadele kapsamında Edirne ve İstanbul'da 4 adrese baskın yaptı.

Adreslerde yapılan aramada 125 litre etil alkol, 105 litre etanol, aroma verici, 100 bilyeli kapak, 500 içki şişesi, alkol derecesini ölçmeye yarayan alkolmetre ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
sahte içki

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