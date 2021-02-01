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Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 20 zanlı için gözaltı kararı verildi

01.02.2021 14:06 | Son Güncelleme:
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Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 20 zanlı için gözaltı kararı verildi

EDİRNE (AA) - Edirne merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 kişi için yakalama kararı çıkarıldı.

Zanlılar arasında ihraç edilen rütbeli askerler, avukatlar, doktor, öğretmen ve polislerin bulunduğu öğrenildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilere yönelik Edirne'nin yanı sıra İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Isparta, Afyon, Sivas, Kırklareli ve Malatya'da başlatılan operasyon sürüyor.

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