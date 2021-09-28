YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

28.09.2021 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen zanlılardan M.S, M.G, A.A. ve M.T, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İki hafta önce Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara, İstanbul, İzmir ve Konya'da belirlenen adreslere operasyon düzenlemiş müfettiş, uzman, avukatlar ve memurların da aralarında bulunduğu 11 zanlı gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eve kadar gelmiş! Genç kadın bacakları arasında ne olduğunu görünce şok geçirdiEve kadar gelmiş! Genç kadın bacakları arasında ne olduğunu görünce şok geçirdi
Burası İstanbul! Görenler inanamadı: Uyuşturucu için sıraya girdilerBurası İstanbul! Görenler inanamadı: Uyuşturucu için sıraya girdiler
GÜNCELLEME - Edirne'de "mavi dil" hastalığı görülen 8 köyde karantina başlatıldıGÜNCELLEME - Edirne'de "mavi dil" hastalığı görülen 8 köyde karantina başlatıldı
Anahtar Kelimeler:
fetö

Edirne Namaz Vakitleri 28 Eylül Salı

İmsak
05:35
Sabah
07:00
Öğle
13:10
İkindi
16:29
Akşam
19:09
Yatsı
20:29

Edirne Nöbetçi Eczaneler28 Eylül Salı

Denizim Eczanesi
Merkez
Serhat Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Enez
Yavuz Eczanesi
Havsa
Çınar Eczanesi
Ipsala
Hayat Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Niğde'de dedesinin kullandığı traktörün altında kalan kız çocuğu öldü

Niğde'de dedesinin kullandığı traktörün altında kalan kız çocuğu öldü

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul’daki zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı

İstanbul’daki zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı

Traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Trabzonspor'dan, eski başkanlardan Sadri Şener için "geçmiş olsun" mesajı

Trabzonspor'dan, eski başkanlardan Sadri Şener için "geçmiş olsun" mesajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.